Die Temperaturen steigen, und bei gutem Wetter sind wieder vermehrt Motorrad- und Motorrollerfahrer auf den Straßen im Bremer Umland unterwegs. Am Freitag ist es in Schwanewede und Lilienthal zu Unfällen gekommen. Das teilte die Polizei Verden am Sonnabend mit.

In Lilienthal übersah eine 53-jährige Frau aus Gnarrenburg beim Abbiegen auf die Kreisstraße 9 einen Motorradfahrer, der aus Richtung Bremen in Richtung Tietjens Hütte fuhr. Das Motorrad wurde über die Fahrbahn geschleudert, der 53-Jährige wurde lebensgefährlich am Bein verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik nach Bremen geflogen werden. Die Autofahrerin wurde leicht verletzt. Die Einmündung der Kreisstraßen war für etwa zwei Stunden voll gesperrt.

In Schwanewede stieß eine 20-jährige Bremerin mit ihrem Auto in einer Kurve mit einem Motorroller-Fahrer zusammen. In der Linkskurve in Richtung Eggestedt kam sie nach Angaben der Polizei vermutlich auf der regennassen Fahrbahn in den Gegenverkehr. Der 45-jährige Motorroller-Fahrer wurde lebensgefährlich verletzt, der Pkw der Bremerin überschlug sich und landete auf dem Dach. Die 20-Jährige und ihre Beifahrerin konnten sich jedoch allein befreien. Alle Beteiligten wuren mit drei Rettungwagen in Bremer Krankenhäuser gefahren. (ech)