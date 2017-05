„Es handelt sich um eine der größten Evakuierungen in Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg“, sagt Feuerwehrsprecher Michael Hintz, „in Hannover ist es jedenfalls die Größte seither.“

Derzeit gebe es 13 sogenannte Verdachtspunkte im weiten Umkreis um die Wedelstraße im Stadtteil Vahrenwald. „Bisher ging es vor allem um technische Arbeiten wie das Legen von Spundringen, Abteufungen und das Abpumpen von Grundwasser“, um den Hinweisen auf Kriegsaltlasten überhaupt erst nachgehen zu können. „In den kommenden Tagen wird es weitere Sondierungen geben, wie viele Verdachtspunkte dann übrig bleiben, werden wir erst am Freitag wissen.“

Ehrenamtliche Helfer kommen aus ganz Niedersachsen

Die Berufsfeuerwehr Hannover koordiniert im Auftrag der Stadt die Einsätze des Kampfmittelbeseitigungsdienstes, der Polizei und der ehrenamtlichen Helfer, die laut Hintz aus ganz Niedersachsen in die Landeshauptstadt beordert werden. Betroffen sind unter anderem die Bewohner von sieben Alten- und Pflegeeinrichtungen, eine Klinik und das Conti-Werk.

Bei Vorbereitungen zu Arbeiten auf einem Baugrundstück in der Wedelstraße waren routinemäßig Auswertungen von Luftbildern einbezogen worden. Dabei wurden diverse Verdachtspunkte offenkundig, an denen Kriegsaltlasten, sogenannte Blindgänger vermutet werden. An mehreren dieser Punkte wiederum habe sich der Verdacht erhärtet, „sodass eine vollständige Freilegung erforderlich wird“, teilt die Stadt mit.

In einem östlich des Baugrundstücks gelegenen Bereich habe bereits wieder Entwarnung gegeben werden können – dort wird nicht mehr von einer verborgenen alten Fliegerbombe ausgegangen, der Sicherheitsradius wurde verkleinert. Dennoch geht die Stadt davon aus, dass 50 000 Menschen, deren Zuhause im sogenannten Sicherheitsbereich in der dicht besiedelten Innenstadt liegt, ihre Wohnungen verlassen müssen.

Einsatz für 2500 Helfer

Auf drei „Evakuierungslinien“ soll Sonntagmorgen ab neun Uhr der Personentransport zu den Betreuungsstellen starten. Wer den Sonntag nicht mit einem Familienbesuch andernorts oder mit einem Ausflug ins Grüne verbindet, kann an angegebenen Haltestellen zusteigen, um den Tag in einer von drei Schulen zu verbringen. „Entschärfung von Fliegerbomben. Wichtige Informationen der Feuerwehr Hannover“ ist ein Fahrplan- und Hinweisblatt überschrieben, das außerdem in englischer, russischer, türkischer und polnischer Sprache Sicherheitshinweise erläutert. Mehr als 200 Helfer von Technischem Hilfswerk, Freiwilliger Feuerwehr und Deutscher Lebensrettungsgesellschaft seien damit beschäftigt gewesen, die 30 000 Broschüren in die Hausbriefkästen zu verteilen. Insgesamt werden Sonntag rund 2500 Kräfte im Einsatz sein.

Wer dennoch Fragen hat, kann sich kostenlos an die Rufnummer 08 00 / 7 31 31 31 wenden, unter der Freitag und Sonnabend zwischen zehn und 15 Uhr mehr zu erfahren ist. Am Sonntag ist das Bürgertelefon von acht Uhr bis zum Abschluss der Arbeiten des Kampfmittelbeseitigungsdienstes zu erreichen. Die Feuerwehr geht davon aus, dass die Bewohner erst am Abend in ihre Wohnungen zurückkehren können. Wie schon am Morgen, sagt Feuerwehrsprecher Michel Hintz, stünden dann 240 Krankenwagen zur Verfügung, um die Bewohner von Altenheimen und Hannoveraner, die zu Hause gepflegt werden, aus den für sie und ihre gewohnten Betreuer reservierten Unterkünfte wieder nach Hause zu bringen.

In Hannover hatte es zuletzt vor wenigen Wochen im Stadtteil Seelhorst eine Bombenentschärfung gegeben. 8000 bis 9000 Menschen hätten ihre Wohnungen verlassen müssen, weiß Hintz, zwischen 60 000 und 100 000 Euro hätten die Kosten gelegen. „Diesmal geht das darüber hinaus“, ist der Feuerwehrsprecher überzeugt.

„Erstmalig bei einer der deutschlandweit größten Evakuierungsmaßnahmen“ organisiert die Landeshauptstadt „ein umfangreiches Kultur- und Unterhaltungsprogramm für die betroffene Bevölkerung“. Diverse Museen können an diesem Tag kostenlos besucht werden. Programm bieten unter anderem die Musikschule Hannover und der kommunale Seniorenservice. Auch das Stadtteilzentrum Lister Turm und die Stadtbibliothek sind geöffnet und bieten Zuflucht bei kultureller Unterhaltung, während sich der Sprengmeister mit Fingerspitzengefühl der vermuteten Bomben annimmt. Einer nach der anderen. Die Feuerwehr veranschlagt dafür jeweils bis zu eine Stunde.