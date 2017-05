Besucher feiern auf dem Musikfestival Hurricane in Scheeßel. (dpa)

In der letzten Bandwelle sind unter anderem die Bands Kakkmaddafakka, Twin Atlantic, Dave Hause & The Mermaid, Fatoni, JP Cooper oder Louis Berry vertreten. Sie haben ich Kommen für das Festival vom 23. bis 25. Juni in der niedersächischen Gemeinde im Landkreis Rotenburg zugesagt. Für das Festival sind übrigens nur noch 5000 Tickets im Verkauf.

In der Bestätigungswelle fallen drei Bands auf: Die Norweger von Kakkmaddafakka haben seit ihrer Gründung im Jahr 2004 viel geändert. Als eine Konstante ist geblieben: Kakkmaddafakka spielen spektakuläre Shows. Seit dem ersten international veröffentlichten Album „Hest“ sind Kakkmaddafakka, obwohl erst Mittzwanziger, erfahrene Vertreter im Live-Zirkus und ein weltweit gefragter Act. Die jüngste Platte „KMF“ zeugt vom neuen, etwas gesetzteren Sound der Band und der Reife, die vor allem die Live-Shows auszeichnet – fokussiert auf die Musikalität, die Kakkmaddafakka ausmacht, ohne den Spaß und den Humor aus den Augen zu verlieren und ohne auf kurzfristige Moden zu achten.

Die Norweger von Kakkmaddafakka. (Linn Heidi)

Twin Atlantic machen keinen Hehl daraus, dass sie auf die Bühne wollen – am liebsten auf die ganz große. Bei ihrem letzten Album nannte Sänger Sam McTrusty Bruce Springsteen und die Foo Fighters als Referenz. Er denkt groß. Auf dem neuen Album „GLA“ – dem Kürzel ihrer Heimatstadt Glasgow – haben sie das Ziel erneut erreicht und mit den Vorabtracks „Ex El“ und „No Sleep“ schon mal die ersten Beweise mitgeliefert. Produziert hat es ebenfalls jemand, der schon viele stadionreife Stücke veredelt hat: Garret „Jacknife“ Lee, zu dessen Kundenstamm schon R.E.M., Robbie Williams, Snow Patrol, Taylor Swift und sogar One Direction zählen. Dennoch muss man sich nicht um den Stil der Schotten sorgen: „GLA“ bleibt großer, guter Rock, der live noch mehr über sich hinaus wächst. Von Oktober bis zum großen Finale in Glasgow werden Twin Atlantic auf Tour sein – und dabei vier Stopps in Deutschland einlegen.

Dave Hause ist auch Frontman der Band The Loved Ones. (Pascal Faltermann)

Mehr als 100 Bands

Der US-amerikanische Singer/Songwriter und Frontmann der Band The Loved Ones, Dave Hause, hat Anfang 2017 sein neues Album veröffentlicht. Sein drittes Solowerk „Bury Me In Philly“ erschien am 3. Februar 2017 über das US-Label Rise Records. Der Nachfolger zum 2013er-Erfolgsalbum „Devour“ ist nicht weniger als eine Bereicherung für alle Anhänger von hemdsärmeligen, sehnsüchtigen Rootsrock und Alternative Country.

Mehr als 100 Bands und Künstler sind es jedes Jahr, die auf dem Eichenring, der Sandrennbahn zwischen Scheeßel und Westervesede, auf den vier verschiedenen Bühnen stehen werden. Nach und nach füllt sich das Programm also auch für die 21. Auflage des Open-Air-Festes in der niedersächsischen Gemeinde. Bislang standen mit Linkin Park, Green Day und Casper die Headliner bereits fest. Frank Turner oder Blink 182 hatten ebenfalls ihr Kommen in Scheeßel zugesagt.

Alle neuen Bands im Überblick:

Kakkmaddafakka, Twin Atlantic, Dave Hause & The Mermaid, Fatoni, JP Cooper, Louis Berry, The Dirty Nil, Stu Larsen, Amber Run, Leif Vollebekk, Smile And Burn, Ace Tee & Kwam.E, AberHallo, Mikroschrei, Die Boys.

Alle bisherigen Bands im Überblick:

Green Day, Linkin Park, Casper, Blink 182, Die Antwoord, Imagine Dragons, Axwell Λ Ingrosso, Fritz Kalkbrenner, Alt-J, Mando Diao, A Day To Remember, Royal Blood, Rancid, Clueso, Flogging Molly, Editors, SDP, Wolfmother, Halsey, Jennifer Rostock, Frank Turner & The Sleeping Souls, Jimmy Eat World, Gogol Bordello, Bilderbuch, Lorde, Milky Chance, Kontra K, Passenger, Boy, 257ers, Future Islands, Danko Jones, Maximo Park, Xavier Rudd, Die Orsons, Joris, Nathaniel Rateliff & The Night Sweats, Haftbefehl, Callejon, SSIO, Antilopen Gang, Archive, Of Mice & Men, You Me At Six, Gloria, Frittenbude, OK Kid, Seasick Steve, Baroness, Irie Révoltés, Heisskalt, Me First & The Gimme Gimmes, Die Kassierer, Kodaline, Kensington, LP, Neonschwarz, SXTN, Disco Ensemble, Montreal, Red Fang, The King Blues, Moose Blood, Nothing But Thieves, The Smith Street Band, Ho99o9, Skinny Lister, Highly Suspect, Counterfeit, Erik Cohen, Alex Mofa Gang, Tall Heights, K. Flay, Pictures.

White Stage:

Boys Noize, Digitalism, Modestep DJ Set, Alle Farben, RL Grime, Gestört aber geil, Rampue, Drunken Masters.