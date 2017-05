Auf einem vollen Mülleimer stapeln sich Einweg-Kaffeebecher. (Uwe Zucchi, picture alliance / dpa)

Auf dem Weg zur Arbeit, Uni oder Schule schnell ein Coffee-to-go. Und dann flugs ab in den Tag. Millionen Niedersachsen haben sich das gemütliche Frühstück zuhause inzwischen abgewöhnt. Und das Gefäß landet einfach in der Tonne – oder irgendwo am Straßenrand. Zwar machen die Becher weniger als ein Prozent des Hausmülls aus. Niedersachsens Umweltminister Stefan Wenzel sind sie dennoch ein Dorn im Auge. Sein Ministerium prüft derzeit, ob ein landesweites Mehrwegsystem eingeführt werden kann. Schon jetzt werbe man dafür, „dass Information über die negativen ökologischen Auswirkungen das Umdenken beschleunigen“.

Offenbar trifft Wenzel damit in Niedersachsen einen Nerv. In vielen größeren Städten machen sich lokale Akteure Gedanken, wie die Becherflut eingedämmt werden könnte. Das würde sich durchaus lohnen: Mit 34 Einwegbechern pro Bundesbürger verursachen allein die Niedersachsen statistisch betrachtet die Fällung von rund 4200 Bäumen sowie den Verbrauch von 2100 Tonnen Rohöl und 140 Millionen Litern Wasser. Und klimaschädlich ist der Spazier-Kaffee im Wegwerfbecher obendrein. 1100 Tonnen CO2 pusten die Hersteller für seine Produktion jährlich in Deutschland in die Atmosphäre, hat die Deutsche Umwelthilfe berechnet.

An den Berufsbildenden Schulen II in Göttingen ärgerte sich Schulleiter Bernd Wübbenhorst zunächst vor allem über den Müll in Fluren und auf dem Grundstück. Mit dem angestrebten Titel einer „Fair-Trade-Schule“ schien fair gehandelter Kaffee aus Papierbechern kaum vereinbar. Lehrein Sibylle Meyer nahm sich mit ihren Schülern des Problems an. Mit ihrem Fair Cup verändert sie aktuell das Verhalten einer ganzen Stadtgesellschaft. Nicht nur in der Schule selbst, sondern auch bei sechs größeren Bäckerei-Ketten sowie diversen anderen Einzelhändlern in Göttingen sind ihre Mehrweg-Becher seit Februar gegen einen Euro Pfand erhältlich und können bei allen teilnehmenden Händlern zurückgegeben werden.

Fair Cups in verschiedenen Farben

Die Becher gibt es inzwischen in drei Größen. Sie sind in Niedersachsen gefertigt, spülmaschinenfest, lebensmittelecht und nach 500 Umläufen vollständig recyclebar. Im nächsten Jahr soll es Fair Cups auch in verschiedenen Farben geben. „Wir verkörpern mit unserem neuen Becher ein umweltbewusstes Lebensgefühl“, erklärt Meyer und verbindet damit die Hoffnung, , in etwa einem Jahr könne der entstandene Müll durch Einwegbecher in Göttingen erheblich sinken. Auch das Umweltministerium selbst nutzt die Fair Cups inzwischen in seinen Hannoveraner Büros.

Auch der Shop der Universität Osnabrück engagiert sich. Seine Initiative heißt „Papplos – Osnabrück geht Mehrweg“. Schon zehn Cafés, Bistros und Bäckereien haben sich angeschlossen. Sie geben Kunden 10 bis 30 Cent Rabatt, wenn die ihren eigenen Becher mitbringen. Schon seit Jahren sei das in der Uni-Mensa möglich, berichtet Initiatorin Ann-Christine Wöhler von der Studierenden Information Osnabrück – warum dann nicht auch woanders?

Auf dieses Prinzip setzen inzwischen bundesweit auch die großen unter den Kaffee-Ausschenkern. Bei der Tankstellen-Kette Aral zahlen Kaffee-Kunden mit eigenem Becher zehn Cent weniger, Shell will noch in diesem Jahr nachziehen. Bei Starbucks sparen Kunden sogar 30 Cent, in McCafés von McDonalds zehn Prozent vom Gesamtpreis, wenn sie ein Gefäß mitbringen. Tchibo will noch 2017 einen eigenen Mehrwertbecher anbieten.

Pappbecher bald auch in Oldenburg Auslaufmodell

Auch Inka Thole, die Sprecherin der lokalen Agenda 21 in Oldenburg, hat den Kampf gegen den beschichteten Pappmüll aufgenommen. Ende März bat sie lokale Gastronomen und Bäcker an einen runden Tisch. 13 Anbieter zeigten sich interessiert an einer Kooperation. Demnächst soll sich entscheiden, ob es Becher nur zum Kauf oder lieber ein gemeinsames Pfand-System geben soll. Im Herbst könnte dann auch in Oldenburg der Pappbecher zum Auslaufmodell werden.

Was bei Kaffee gut ist, kann auch bei Kaltgetränken nicht schaden. Eine furiose Kehrtwende lege deshalb schon 2015 der Fußball-Zweitligist Hannover 96 hin. Im Jahr zuvor hatte der Verein das Hannover Congress Centrum als Gastronomen in der HDI Arena beauftragt, die Mehrwegbecher abzuschaffen. Fans hätten sich immer wieder damit beworfen. 54 000 Einwegbecher bei jedem Heimspiel waren aber wie sich zeigte ein noch größerer Image-Schaden. Nur ein Jahr später waren die Wegwerf-Becher deshalb wieder Geschichte.