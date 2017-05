CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke verlangt detaillierte Auskunft über die einzelnen Tatvorwürfe, die Zahl der Fälle sowie die Beteiligung von Innenministerium und Justizministerium. (Holger Hollemann, dpa)

Sie ermittelt wegen Geheimnisverrats gegen Unbekannt. Dazu hat die Strafverfolgungsbehörde auch mehrere Journalisten als Zeugen vorgeladen oder ihnen zumindest einen Anhörungsbogen geschickt. Sie sollen ihre Tippgeber nennen, lehnen dies aber mit Verweis auf ihr Aussageverweigerungsrecht ab. Diese Vorgänge bestätigte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Mittwoch dem WESER-KURIER.

CDU und FDP im Landtag sprachen am Internationalen Tag der Pressefreiheit von dem Verdacht der „Einschüchterung von Journalisten“. Auch eine Reporterin der „Neuen Presse“ in Hannover, die ausführlich über Versäumnisse verschiedener Polizeidienststellen berichtet hatte und gleich zwei Mal als Zeugin vorgeladen worden war, kritisierte das Vorgehen. „Das hat zwei Stoßrichtungen. Hier will man Druck auf Journalisten ausüben und gleichzeitig potenzielle Informationsquellen austrocknen.“

Verletzung eines Dienstgeheimnisses

Oberstaatsanwalt Klinge wies die Vorwürfe zurück. Wegen der Berichterstattung über vertrauliche Vermerke und interne Sitzungen habe es mehrere Strafanzeigen insbesondere aus dem Innenministerium wegen „Verletzung eines Dienstgeheimnisses“ nach Paragraf 353 b Strafgesetzbuch gegeben.

„Diesen müssen wir nachgehen – unabhängig davon, ob dies aussichtsreich ist oder nicht.“ Die Befragung von Journalisten sei der einzige Ermittlungsansatz gewesen. „Dass diese sich auf ihren Quellenschutz berufen, war uns bewusst.“ Aber ein Nichtstun hätte umgekehrt möglicherweise Vorwürfe der Strafvereitelung ausgelöst.

Bei Geheimnisverrat drohen bis zu drei Jahren Haft. Die Vorgänge haben dennoch ein parlamentarisches Nachspiel. Mit einer Landtagsanfrage verlangt CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke von der rot-grünen Landesregierung detaillierte Auskunft über die einzelnen Tatvorwürfe, die Zahl der Fälle sowie die Beteiligung von Innenministerium und Justizministerium.

Sprecher von Pistorius bezeichnete Verdacht als absurd

Hier liege möglicherweise „ein Missbrauch strafrechtlicher Möglichkeiten“ zur Einschüchterung von Journalisten vor. FDP-Fraktionsvize Stefan Birkner fragte, ob es bei den Durchstechereien in den Affären um Ex-Bundespräsident Christian Wulff und den ehemaligen SPD-Abgeordneten Sebastian Edathy auch so viele Vorladungen von Medienleuten gegeben habe.

„Wenn nicht, muss hier auf jeden Fall genauer überprüft werden, welche Motivation jetzt dahinter steckt“, meinte der frühere Richter und Staatsanwalt. Ein Sprecher von Innenminister Boris Pistorius (SPD) bezeichnete den Verdacht einer politischen Einflussnahme als absurd.

Zwar sei in neun Fällen von Polizisten, die im Ministerium mit den Angelegenheiten des Untersuchungsausschusses zu den Islamismus-Gefahren beschäftigt seien, in Absprache mit der Hausspitze Strafanzeige wegen Geheimnisverrats gestellt worden.

"Das wird im Nachgang intensiv zu prüfen sein."

Dazu seien die Beamten aber wegen des Legalitätsprinzips gesetzlich verpflichtet gewesen. Weder Pistorius noch sein Staatssekretär hätten aber davon gewusst, dass im Zuge der Ermittlungen Journalisten vorgeladen werden sollten. Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zeigte sich über die angestrebten Zeugenverhöre der Redakteure überrascht und irritiert.

„Das wird im Nachgang intensiv zu prüfen sein“, erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen. Das Justizministerium betonte dagegen, die einzelnen Ermittlungsschritte wie die Vorladung von Zeugen seien Sache der ermittlungsführenden Staatsanwaltschaft. CDU-Mann Nacke selbst wurde mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Hannover förmlich aufgefordert, einen Journalisten, der über geheime Akten verfügen soll, beim Namen zu nennen und dessen Tippgeber gleich mitzuliefern.

Dem freilich will der Abgeordnete trotz der Androhung einer erzwungenen Vernehmung („nötigenfalls durch Vorführung durch die Polizei“) nicht nachkommen. Wie Journalisten, Ärzte und Geistliche zählen auch Mitglieder von Bundestag und der Länderparlamente nach Paragraf 53 der Strafprozessordnung zu den „Berufsgeheimnisträgern“. Diese müssen ihre Quellen und Informanten nicht offenbaren.