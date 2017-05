Laut Umfrage leiden Landwirtskinder häufig unter Ausgrenzung durch Mobbing. (Imago)

„Dein Vater ist ein Tierquäler.“ So oder so ähnlich werden Kinder vom Bauernhof in der Schule häufig beschimpft und ausgegrenzt. Das hat eine Umfrage der Fachzeitschrift „agrarheute“ unter 811 Teilnehmern aus der Landwirtschaft ergeben. Drei Viertel der Befragten hatte selbst Mobbing-Erfahrungen gemacht oder im beruflichen Umfeld davon gehört. Der niedersächsische Kinderschutzbund fordert eine Enttabuisierung des Themas, damit Jungen und Mädchen nicht länger die Leidtragenden einer gesellschaftlichen Diskussion sind, die die konventionelle Landwirtschaft an den Pranger stellt. „Das Schwarz-Weiß-Denken muss aufhören, um die Kinder zu schützen“, meint der Vorsitzende des niedersächsischen Kinderschutzbundes, Johannes Schmidt.

Mobbing bei Kindern aus Bauernfamilien kommt häufig oder sehr häufig vor, meinen 57 Prozent der Befragten. Betroffen sind laut Umfrage vor allem Jungen von 13 bis 15 Jahren. Jeder fünfte Teilnehmer gab an, dass nicht nur Mitschüler, sondern auch Lehrer Landwirtskinder mobben. Die Betroffenen klagten vor allem über Beleidigungen, ­Beschimpfungen und Ausgrenzung. Nur sechs Prozent der Befragten klagten über Mobbing im Internet. 40 Prozent der Eltern von betroffenen Kindern suchten laut Umfrage das Gespräch mit der Schule, 14 Prozent sprachen die Familie des Mobbers ­direkt an. Auffällig ist, dass Kinder von Ökolandwirten laut Umfrage fast genauso häufig gemobbt werden wie die von konventionellen Landwirten.

Kinder leiden unter Image

„Die Umfrage zeigt, dass es sich nicht um ein Randphänomen handelt“, sagt denn auch der Landesvorsitzende des Kinderschutzbundes. „Wir dürfen die betroffenen Kinder nicht allein lassen. Wir müssen das Thema enttabuisieren“, fordert Johannes Schmidt zu einem offenen differenzierten Diskurs auf. Er vergleicht die Situation der Bauernkinder mit der von Soldatenkindern. Genauso wie es eine breite Diskussion über die Auslandseinsätze der Bundeswehr gab, müsse es jetzt auch eine breite Diskussion über die Entwicklung der Landwirtschaft geben. Die Kinder dürften nicht länger in einer Welt aufwachsen, in der die Bio-Landwirte die Guten und die konventionellen Landwirte die Bösen sind.

Der niedersächsische Bauernverband Landvolk indes kann das Ergebnis der Umfrage nicht nachvollziehen. Sprecherin Gabi von der Brelie meint: „Die Umfrage ist nicht repräsentativ. Wir können nicht bestätigen, dass Kinder aus landwirtschaftlichen Familien mehr gemobbt werden als andere.“ Vielmehr habe das Mobbing unter Jugendlichen insgesamt zugenommen, betont von der Brelie unter Berufung auf die jüngste OECD-Studie über die Lebenswirklichkeit von 15-Jährigen. Ihrer Meinung nach sind Teenager schon immer ruppig miteinander umgegangen. Die üblichen Ressentiments gegenüber der Landwirtschaft würden möglicherweise durch die Anonymität in den sozialen Medien verstärkt. Das bekämen dann auch Landwirtskinder zu spüren.

Transparenzinitiative erarbeitet Lern- und Lehrmaterial

Für den Vorsitzenden der niedersächsischen Geflügelwirtschaft, Friedrich-Otto Ripke, ist Mobbing von Landwirtskindern dagegen sehr wohl ein Thema. Bei jeder Versammlung werde am Rande darüber gesprochen, wie sehr ganze Familien unter dem schlechten Image der Landwirtschaft leiden. „Die Distanz der Bevölkerung zur landwirtschaftlichen Praxis ist zu groß. Häufig wird aus Unkenntnis gemobbt“, erklärt Ripke das Problem. Die Geflügelwirtschaft habe deshalb im Rahmen ihrer Transparenzinitiative Lern- und Lehrmaterial für Schüler beziehungsweise Lehrer erarbeitet. Anders als Kindergärten seien Schulen viel zu selten auf den Höfen zu Gast. Problematisch sei die mangelnde gesellschaftliche Akzeptanz der Branche vor allem für die Hofnachfolge, so Ripke.

Die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft (AbL) in Niedersachsen warnt davor, das Agrar-Mobbing politisch zu instrumentalisieren. Ripke versuche von den Ur-­sachen des Höfesterbens abzulenken, erklärt AbL-Sprecher Eckehard Niemann. Anders als der Bauernverband spricht sich die AbL gegen die Industrialisierung der Landwirtschaft aus und fordert kleinere, bäuerliche Strukturen. Niemann verweist auf die jüngste Emnid-Umfrage zur gesellschaftlichen Akzeptanz von Berufen. Danach rangieren Bauern auf Platz zwei bei den Sympathie-Werten in der Bevölkerung, gleich nach den Ärzten.

Ein Spiegel der Gesellschaft

Ludger Rolfes vom Sorgentelefon der landwirtschaftlichen Familienberatung im Weser-Ems-Gebiet wundert sich über das Umfrage-Ergebnis. „Mobbing von Landwirtskindern ist am Sorgentelefon kein Thema“, erklärt er auf Nachfrage. Sollte es zu einem Mobbingfall kommen, rät Pastorin Ricarda Rabe von der landwirtschaftlichen Familienberatung der evangelischen Kirche in Hannover den Eltern, ihren Kindern Selbstvertrauen zu vermitteln und das Problem in der Schule offen anzusprechen. „Es ist auch ein Spiegel der Gesellschaft, wenn Bauer als Schimpfwort gilt und Bauern unter dem Generalverdacht der Tierquälerei und der der Umweltverschmutzung stehen“, meint die Pastorin.