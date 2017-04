Die Kette eines Baukrans hatte sich an einem Bahnstrommast des Lüneburger Westbahnhofs verfangen. (Bundespolizeiinspektion Bremen)

Der verletzte Mann arbeitete auf der Baustelle eines Rohbaus zwischen einem Hotel und der Bahnstrecke im Bereich der Straße "An der Wittenberger Bahn", als sich das Unglück am Sonnabend ereignete.

Nach ersten Ermittlungen der Bundespolizeiinspektion Bremen wurde der 40 Meter lange Ausleger des 30 Meter hohen Turmdrehkrans zu weit gedreht, so dass sich die Lastkette an der Spitze eines Bahnstrommastes in einem stromführenden Halteseil verfing. Dadurch stand der gesamte Kran unter Strom, teilte die Bundespolizeiinspektion Bremen mit. Der 23-jährige Bauarbeiter soll sich circa vier Meter neben dem Kran in der Baugrube aufgehalten haben. Er erhielt zwei Stromschläge.

Im Umkreis von 20 Metern besteht bei der Erdung von 15.000 Volt über den Boden unmittelbare Lebensgefahr, heißt es weiter in der Mitteilung der Bundespolizei. Arbeiter eilten zu Hilfe und reichten ihm eine lange Holzlatte, um den unter Schock stehenden Mann aus dem Gefahrenbereich zu ziehen. Sie hatten Glück, dass sie nicht selbst verletzt wurden. Der 23-Jährige erlitt schwere Verbrennungen am linken Bein und wurde in eine Hamburger Spezialklinik eingeliefert.

Bundespolizei sperrte den Bereich ab

Die Bundespolizei sperrte den Gefahrenbereich im Umkreis von 25 Metern um den Kran. Erst als die Oberleitung abgeschaltet und geerdet wurde, konnte man sich dem Kran nähern. Weil die Steuerung durch den Stromschlag ausgefallen war, konnte er nicht bedient werden. Unterdessen löste sich die Kette wegen der Windböen aus der Oberleitung und der Ausleger schwenkte zum nahen Hotel. Die Kette drohte in die Scheiben zu schlagen, weswegen die Bundespolizei zur Sicherheit mehrere Zimmer in drei Etagen räumen ließ. Einige Gäste mussten umziehen.

Es ist unklar, ob eine Fehlbedienung oder ob ein technischer Fehler am Kran vorlag. Ein Techniker konnte den Ausleger des Krans erst um 18.30 Uhr sichern.

Die Bahnstrecke Richtung Dannenberg wurde bis 21.53 Uhr gesperrt und Ersatzbusse eingesetzt. (wk)