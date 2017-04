Wolf Kurti (MT6) wird derzeit in einer Werkstatt des Landesmuseums in Hannover präpariert. (dpa)

Besucher des Landesmuseums Hannover können ab 21. Mai einem echten Wolf gegenüberstehen - wenn auch nur als Präparat. Der im vergangenen Jahr im Heidekreis getötete Wolf Kurti (MT6) wird in der Ausstellung "Der Wolf. Ein Wildtier kehrt zurück" zu sehen sein. Ein Präparator richtet den Wolf derzeit für die Sonderausstellung her. "Der Präparationsprozess ist sehr aufwendig", sagt die Biologin und Kuratorin Christiane Schilling vom Landesmuseum Hannover am Dienstag.

Vor allem das Gerben des empfindlichen Fells sei schwierig gewesen. Bis auf wenige Details ist an dem Tier alles originalgetreu. "Man schaut dem Wolf nur in Glasaugen, da die richtigen Augen verwesen würden", erklärt Schilling. Auch bei den Ohren musste mit künstlichen Ohrknorpel-Verstärkern nachgeholfen werden. "Sonst hätte der präparierte Wolf Schlappohren", schmunzelt Schilling.

Mit Nadeln wird bei der noch laufenden Präparation das Fell auf dem Unterbau fixiert. (dpa)

Vor einem Jahr hatte das Land Niedersachsen den auffälligen Wolf abgeschossen. Kurti aus dem Munsteraner Rudel hatte sich im Heidekreis mehrfach Menschen bis auf wenige Meter genähert.

Mit der Ausstellung sollen nun einem breiten Publikum sachliche Informationen rund um das Thema Wolf zugänglich gemacht werden. Organisiert wurde die Schau vom Museum zusammen mit dem Wolfsbüro des Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz. Als Wanderausstellung kann die Schau auch in anderen Landesteilen gezeigt werden. (dpa)