Wirtschaftsminister Olaf Lies (dpa)

Bei der Auswahl des Medienpartners für die „Sieben-Städte-Tour Elektromobilität“ 2015 wurde der Radiosender ffn gezielt bevorzugt, obwohl er nicht das preisgünstigste Angebot abgegeben hatte. Der Pressesprecher des Ministeriums, der damals das Projekt geleitet hatte, sei vorerst mit anderen Aufgaben betraut worden, teilte Lies in einer eilig anberaumten Unterrichtung des Landtags mit. Dies geschehe zu dessen eigenem Schutz.

Die Opposition sprach prompt von einem „Bauernopfer“ und forderte weitergehende personelle Konsequenzen. „Das ist eine Affäre Lies, das ist jetzt schon klar“, erklärte der CDU-Abgeordnete Uwe Schünemann. Die fehlerhaften Vergabeverfahren seien bewusst im Umfeld des Ministers gesteuert worden. „Das ist nicht irgendein Blackout, sondern Masche gewesen.“

Sowohl die neugestaltete Webseite www.nds.de als auch die Roadshow hätten dem Ziel gedient, Ressortchef Lies auf Kosten der Steuerzahler gut dastehen zu lassen. „Dafür trägt der Minister die persönliche Verantwortung“, meinte auch FDP-Fraktionsvize und Ex-Wirtschaftsminister Jörg Bode. „Jetzt den Pressesprecher dafür abzustrafen, ist hanebüchen.“

Dieser hatte sich im Vorfeld der Elektromobilitätstour, die am 15. Mai 2015 in Hannover startete und am 19. Juli 2015 in Braunschweig endete, mehrfach Gespräche mit dem von ihm favorisierten Sender ffn geführt, um Modalitäten für die Präsentation des Showprogramms mit Musik und ­Comedy abzuklopfen.

Beschränkte Ausschreibung

Später erfolgte dann unter drei niedersächsischen Privatradios eine beschränkte Ausschreibung, bei der das wirtschaftlichste Angebot gewinnen sollte. Ein Sender verlangte 27.000 Euro, ein weiterer wollte die Leistung sogar kostenlos erbringen. Der Pressesprecher entschied sich aber für Radio ffn, das rund 14.500 Euro als Preis genannt ­hatte.

Begründung: Dieser Sender erreiche als Marktführer eine vielfach höhere Hörerzahl als die Konkurrenz; außerdem sei durch dessen populären Moderator „ein großer Werbeeffekt“ zu erwarten. Doch diese Argumente ­zerpflückte das Vergabereferat als „nicht tragbar“.

Die Kriterien Hörerreichweite und Bekanntheit des Moderators seien „unzulässig, da den Bewerben vorab nicht bekannt gegeben“, heißt es in einer internen Mail des Ministeriums, die dem WESER-KURIER vorliegt. Der Projektleiter gab aber nicht auf. Das Vergabereferat musste erneut prüfen und entdeckte plötzlich bei den beiden anderen Angeboten formale Fehler.

"Mit normalen Mängeln behaftet"

Wertbar war danach eigentlich nur noch die ffn-Offerte, die schließlich den Zuschlag erhielt. Allerdings habe man jetzt bei der erneuten Durchsicht der Akten entdeckt, dass auch das Gewinner-Angebot „mit formalen Mängeln behaftet“ gewesen sei, sagte Minister Lies kleinlaut.

Radio ffn hätte also ebenfalls nicht beauftragt werden dürfen. Diesen Fehler bedauere er. Die Vorwürfe systematischer Mauschelei wies der Ressortchef dagegen empört zurück. Man werde in beiden Fällen den Sachverhalt konsequent aufklären.

In der vergangenen Woche hatte Staatssekretärin Behrens eingestanden, für den Relaunch des Internetauftritts unzulässige Vorgespräche mit der Agentur Neoskop geführt zu haben. Diese Firma aus Hannover erhielt letztendlich den Zuschlag, obwohl sie das bei Weitem teuerste Angebot abgegeben hatte.

Mehr als irritiert

Inzwischen überlegt das Wirtschaftsressort, ob man künftig nicht alle Aufträge des Hauses von einer zentralen Vergabestelle aus bearbeiten soll. Die Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) ist über die Vorgänge im Hause Lies mehr als irritiert; diverse ­Krisenszenarien werden dort bereits durchgespielt.

Eine Kabinettsumbildung, so heißt es, könne sich der Regierungschef acht Monate vor der Landtagswahl wohl nicht mehr leisten. Zunächst folgen jedenfalls ­kleine Schritte: So wies die Staatskanzlei zur Vorbereitung der von der Opposition für Donnerstag beantragten Fragestunde alle Ministerien an, sämtliche Auftragsvergaben auf mögliche Schwachstellen zu durchforsten. Inzwischen hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen aufgenommen, wie Oberstaatsanwalt Thomas Klinge sagte.