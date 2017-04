Thomas Reinecke mit einem Teil seiner Schafsherde in Steinau bei Bad Bederkesa. Im Februar hat ein Wolf zwei seiner Heidschnucken getötet. Der Hobbyzüchter findet, dass er nur dorthin gehört, wo er keinen Schaden anrichtet. (Rafael Heygster)

Den 7. Februar wird Thomas Reinecke vermutlich nie vergessen. Als der Hobbyzüchter aus Steinau bei Bad Bederkesa am frühen Morgen einen Kontrollgang über eine seiner Weiden macht, merkt er gleich, dass etwas nicht stimmt. „Viele Schafe waren unruhig“, sagt er. Dann sieht er genau das, was er schon seit längerer Zeit befürchtet hat und was einige seiner Kollegen in der Nachbarschaft bereits durchmachen mussten.

Zwei seiner drei Heidschnucken liegen in einem abgetrennten Weidebereich verwundet am Boden. „Die eine war schon tot, die andere zuckte noch“, sagt er. Den übrigen Bock findet der Schäfer später in einem angrenzenden Waldstück. Reinecke kommt gleich der Gedanke: Dafür könnte ein Wolf verantwortlich sein.

Ein Heidschnuckenbock konnte im Februar entkommen. Seine beiden Gefährten haben die Attacke des Wolfs nicht überlebt. (Rafael Heygster)

Bei lebendigem Leib gefressen

Besonders schlimm für den Schafzüchter: Die beiden Tiere wurden bei lebendigem Leib gefressen. „Es gab nicht wie üblich einen Kehlbiss. Vermutlich war da ein Jungwolf am Werk, der sich noch ausprobiert“, sagt Reinecke. Der 49-Jährige hat eine Herde mit etwa 100 Mutterschafen. Zwar sind es Nutztiere, von denen Reinecke einige zum Schlachten verkauft, doch „man zieht die Tiere groß und zu einigen entwickelt man schon eine Bindung. Sie so zu sehen, war kein schöner Anblick“, sagt er.

Als er seine Heidschnucken in dieser Lage vorfindet, ruft Reinecke den Wolfsberater Olaf Kuball an, der aus dem nahegelegenen Lamstedt anrückt. Obwohl Reinecke seine Heidschnucken ordnungsgemäß eingezäunt hatte, sei der Wolf trotzdem durchgekommen, erzählt er. „Der Zaun war zum Teil eingerissen. Wir vermuten, dass der oder die Wölfe vorher Wild dadurch gejagt und sich dann über die Heidschnucken hergemacht haben“, sagt Reinecke.

Kein Rechtsanspruch auf Entschädigungen

200 Euro wird der Hobbyzüchter höchstwahrscheinlich als Entschädigung vom Land Niedersachsen bekommen. Vor Kurzem habe eine DNA-Probe offiziell bestätigt, dass ein Wolf seine Tiere getötet hat. Nun wartet er auf die Billigkeitsleistungen. Auf diese Entschädigung besteht jedoch keineswegs ein Rechtsanspruch, die Behörden entscheiden nach Ermessen und im Rahmen der verfügbaren Mittel, heißt es in der „Richtlinie Wolf“ des niedersächsischen Umweltministeriums.

Zufrieden ist der 49-Jährige damit nicht. Thomas Reinecke ist eigentlich Postbote. Fast seine gesamte Freizeit steckt er in seine Schafzucht. Dass er nun so viel Fläche ohne Hilfe einzäunen muss, passt ihm gar nicht. Insgesamt verfügt Reinecke über 18 Hektar, nur zwei davon nutzt er gerade für seine Herde. 30 Zaun-Netze mit Elektrodrähten hat er dafür bestellt. 1600 Euro hat ihn das gekostet, 80 Prozent davon wird er voraussichtlich erstattet bekommen.

Schäfer fühlt sich alleingelassen

Reinecke stört nicht nur, dass er die Summe für diese Investitionen vorschießen muss, sondern auch, dass er keine Beratung bekommen hat, wie man die Zäune ordnungsgemäß anbringt. „Dafür hatte von den zuständigen Stellen niemand Zeit. Wenn ich nun einen Fehler gemacht habe, bekomme ich beim nächsten Riss vielleicht nichts erstattet“, sagt er.

Prinzipiell habe Thomas Reinecke nichts gegen den Wolf – nur eben dort, wo das Tier ausreichend Platz hat. „Aber hier zu uns gehört er einfach nicht. Hier ist es zu dicht besiedelt“, sagt er. So wie er würden es viele Landwirte und Hobbyzüchter in der Region sehen. „Ein Verwandter meiner Frau hat beispielsweise Rinder, die er zum Kalben auf die Weide lässt. Der hat gerade besonders Angst um die Jungtiere“, sagt er.

null null

Wölf tötet immer wieder Nutztiere

Seit 2016 werden Bauern im Landkreis Cuxhaven immer wieder Opfer der Raubtiere. Nach Angaben der Landesjägerschaft Niedersachsen sind im vergangenen Jahr in diesem Gebiet 21 Nutztiere nachweislich von Wölfen getötet worden – Tendenz steigend. Allein in diesem Jahr wurden 17 Risse von Schafen und Rindern nachgewiesen, bei 13 weiteren Fällen steht das Ergebnis noch aus.

Dafür verantwortlich sind nach Wolfsberater Olaf Kuball derzeit sieben Tiere. Nicht immer würden alle von ihnen zusammen unterwegs sein. Kuball hat in einigen Bereichen Fotofallen aufgestellt, mit denen ihm regelmäßig Aufnahmen von den Tieren gelingen. 2012 ist der Wolf im Landkreis Cuxhaven angekommen. Eine Fähe aus Sachsen und ein Rüde aus Munster taten sich zusammen, inzwischen gibt es ein Rudel.

Schlechte Stimmung unter den Landwirten

Dass es Menschen gibt, die die Rückkehr des Tieres einfach nicht akzeptieren wollen, zeigte sich besonders im vergangenen Jahr. Im September 2016 ist das Muttertier des Rudels in Köhlen erschossen aufgefunden worden. Wer die Tat begangen hat, ist bis heute nicht geklärt. Der Wolf genießt in Deutschland den höchstmöglichen Schutzstatus. Wer dagegen verstößt, dem drohen bis zu fünf Jahre Freiheitsentzug oder hohe Geldbußen. Wie es nach dem Tod der Fähe mit dem Wolfsrudel im Landkreis Niedersachsen weitergehen soll, ist derzeit unklar. Zurzeit leben im Rudel noch der Rüde, ein Tochtertier und fünf Welpen.

Rinderzüchterin Anja von Kamp-Müller. Neun Kälber und Rinder haben sie und ihr Mann bei Wolfsangriffen verloren. (Rafael Heygster)

Der Wolfsberater bestätigt, dass die Stimmung unter den Landwirten schlecht ist. Anders als in anderen Regionen Deutschlands, sei es in der Vergangenheit im Landkreis Cuxhaven auch immer wieder zu Rissen von Kälbern und Rindern gekommen. Eine dieser betroffenen Familien wohnt direkt in der Nachbarschaft von Olaf Kuball. Anja von Kamp-Müller und ihr Mann haben in Lamstedt einen Milchkuhbetrieb mit etwa 600 Rindern. In den vergangenen Jahren hat der Wolf insgesamt neun der Kälber und Rinder getötet und mehrere leicht verletzt.

Das erste Mal sei ein Wolf 2014 auf der Weide der Familie gewesen. „Damals haben wir noch gar nicht gewusst, dass wir solche Probleme mit dem Tier bekommen würden“, sagt Anja von Kamp-Müller. Zwei junge Rinder hat das Raubtier damals gerissen. „Die anderen Tiere standen verschreckt auf der anderen Seite der Weide“, erzählt die Landwirtin. Als die Wölfe ein zweites Mal in dem Jahr zuschlugen, sei eine Expertengruppe des niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz angerückt, um den bereits vorhandenen Litzendraht der von Kamp-Müllers zu verstärken.

Auch Esel halfen nicht

Doch der Wolf kommt trotzdem immer wieder. „Manchmal haben wir das Gefühl, dass er nur mit den Rindern spielt und sich ausprobiert“, sagt von Kamp-Müller. „Einmal hat er einem der Tiere nur die Schnauze zerbissen und ihm leicht in die Kehle gebissen. Das mussten wir dann einschläfern lassen.“ Zwischenzeitlich hat es das Ehepaar mit Eseln versucht. Die sollten Alarm schlagen, wenn sich Wölfe der Herde nähern. Doch auch dieser Versuch ging schief. Die Huftiere vertragen die hiesige Weide nicht.

Die Angriffe auf die Rinder passieren immer wieder auf der gleichen Weide. Die von Kamp-Müllers sind mittlerweile so weit, dass sie darüber nachdenken, ob sie Kälber und Jungrinder nur noch im Stall lassen. „Obwohl es eigentlich das ist, was wir alle ja genau nicht wollen“, sagt die Landwirtin.

Schutzmaßnahmen für Landwirte