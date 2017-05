Die Jugendlichen ständen unter dringendem Verdacht, die Frau getötet zu haben, teilte die Polizei am Dienstag mit. Polizisten hatten das leblose und mit mehreren Stichen verletzte Opfer am Sonntagabend in einem Mehrfamilienhaus gefunden.

Die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, wurde nach weiteren Angaben in der Wohnung des 15-Jährigen entdeckt. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat Haftbefehle gegen beide Jugendliche beantragt. Nähere Angaben wollten die Ermittler wegen des laufenden Verfahrens derzeit nicht machen. (dpa)