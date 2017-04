Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Schwerer Unfall in Rotenburg Rollerfahrer verunglücken bei Flucht vor Polizei

Christian Butt

Auf der Flucht vor der Polizei sind am Donnerstagabend in Rotenburg zwei junge Leute so schwer verletzt worden, dass sie mit Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden mussten.