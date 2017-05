Bei dieser Pumpstation wurde die Babyleiche gefunden. (dpa)

Einen Tag nach dem Fund einer Babyleiche im Kreis Celle hat die Polizei noch keine Hinweise auf die Mutter des kleinen Mädchens. Mitarbeiter des Abwasserverbandes hatten die Leiche des Säuglings am Mittwochmorgen in Faßberg beim Reinigen eines Schachtes in einer Pumpstation gefunden und die Polizei gerufen. Eine erste Obduktion der stark verwesten Leiche habe die Todesursache nicht klären können, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Nun liefen weitere rechtsmedizinische Untersuchungen. Wie und wann das Kind in den Schacht gelangte, ist ebenfalls noch ungeklärt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts auf Totschlags.

Große Anteilnahme

Die Menschen in der kleinen Gemeinde sind betroffen: Am Eingang des Geländes der Abwasserpumpstation hängt am Zaun ein rosa farbener Zettel, auf dem steht "Warum?" - dazu ist ein Herz gemalt. In den Zwischenräumen des Zauns steckt ein Strauß roter Rosen.

Für ihre Ermittlungen bittet die Polizei die Bevölkerung um Hinweise besonders aus Faßberg und den Landkreisen Celle, Uelzen und Heidekreis. Dabei gehe es auch darum, ob jemand aus der Region etwas über eine Schwangerschaft im persönlichen Umfeld berichten kann, die unter bisher nicht bekannten Umständen vorzeitig beendet wurde, sagte ein Sprecher. (dpa)