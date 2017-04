Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Beschäftigte in Achim bekommen mehr Geld Tarif-Streit bei Coca-Cola beendet

Im Streit um bessere Bezahlung an den deutschen Coca-Cola-Standorten hat es in der zweiten Verhandlungsrunde am Montag eine Einigung gegeben. In den Wochen zuvor hatten die Beschäftigten von Coca-Cola auch in Achim gestreikt.