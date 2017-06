Führung durch die Union Brauerei (Frank Thomas Koch)

Die Stimmung in der Gruppe ist beschwingt. Kein komplizierter historischer Abriss, keine trockene Theorie. Bei dieser Führung läuft alles auf das hinaus, worauf sich an Sommertagen viele Bremer freuen – ein kühles Bier. Beim Rundgang durch die Union-Brauerei in Walle haben wohl alle insgeheim von Anfang an auch das Ende vor Augen, das heimliche Ziel des Manövers: Die Verkostung.

Auf dem Weg dahin gibt es einiges über Bier zu erfahren. Tim Lößner führt durch die Brauerei. Er ist Student, kein Braumeister, das schickt er gleich vorweg: „Aber ich habe zwei Jahre bei Beck's gearbeitet und eine Weile mit einem Brauer zusammen gewohnt“, erzählt er. Bei der Union-Brauerei hat er die Braumeister begleitet und ausgefragt, jetzt gibt er sein Wissen weiter.

Nichts bleibt dem Zufall überlassen

Auftakt ist im Sudhaus, vor den großen Kesseln, in denen das Bier gekocht wird. So groß sind die Tanks, dass der Braumeister sie von oben über eine Leiter im ersten Stock befüllen muss. Die wesentlichen Zutaten: Wasser, Hopfen und Malz. „Früher hat man die Zutaten in einem Bottich zusammen geschüttet, nach draußen auf die Straße geschoben und dann gewartet, was passiert“, erzählt Tim Lößner. „Manchmal entstand dabei Bier.“

Hier in den rot-weißen Jugendstil-Bauten in Walle bleibt heute nichts dem Zufall überlassen, was im Kessel geschieht. Seit Ende 2015 wird in den historischen Gebäuden in Osterfeuerberg wieder gebraut, als Lüder Kastens und der ehemalige Beck's-Geschäftsführer Markus Zeller in das Gelände investierten und hier eine Brauerei mit Gaststätte aufbauten.

Jetzt wird in Walle wieder gekocht und der Sud gewürzt. Zuerst werden 2000 Liter Wasser im ersten Kessel auf 60 Grad erhitzt, erzählt Lößner. Gebraut wird mit Bremer Leitungswasser von den Stadtwerken. Im zweiten Schritt kommen je nach Biersorte 200 bis 500 Kilo Malz dazu. „Bei uns sind 15 bis 20 verschiedene Malz-Sorten im Einsatz“, erklärt der Student.

Sieben verschiedene Biere

Es gibt dunkles Roggenmalz, Sauermalz, Rauchmalz oder bernsteinfarbenes Karamellmalz mit einer leichten Restsüße. Manche Malze werden auch geröstet – ähnlich wie Kaffeebohnen, sagt Lößner. Daraus entstehen bei der Union-Brauerei sieben verschiedene Biere, die ständig angeboten werden.

Es gibt aber auch saisonale Sonder-Sorten und Experimente in kleineren Mengen: Da haben auch schon einmal die Auszubildenden der Union-Brauerei ihre eigene Mischung gebraut, erzählt Lößner. „Das waren dann 200 Liter, die wurden direkt an den Hahn der Gaststätte angeschlossen und dann weggetrunken.“

Wichtig fürs Gären ist der Malzzucker, der sich bildet, wenn das Getreide angefeuchtet wird und keimt. „Je mehr Malz, desto mehr Malzzucker entsteht und desto mehr Alkohol hat das Bier später.“ Außerdem kommt der Hopfen dazu: Die unbefruchteten weiblichen Blüten der Pflanze.

Gefiltert und dann abgepumpt

„Der Hopfen ist mit Abstand die teuerste Zutat beim Bier“, sagt Lößner. In den großen Kesseln wird unten gefiltert und dann abgepumpt. Dann wird das Gebraute in die Tanks des benachbarten Gär- und Lagerkellers geleitet. Dort wird Würze zugeschossen und die Hefe, dort wird das Bier heruntergekühlt und zum Teil auch noch einmal kalt gehopft.

Dann wird gelagert und gewartet: Dabei reduzieren sich giftige Stoffe im Jungbier, erklärt Lößner. „Nach ungefähr einem Monat erhält man ein fertiges Bier.“ Das wird dann im letzten Raum auf Flaschen gezogen: Die Union-Brauerei hat eine eigene Abfüllanlage, die 3000 Flaschen pro Stunde beschickt.

12 Euro pro Person

Ein bisschen von der Monatsproduktion kann die geführte Gruppe zum Abschluss testen: Ein traditionelles Lagerbier, ein Bauernbier mit Koriander, ein Bier mit Karamellmalz, ein fruchtiges Ale. Die Stimmung ist gelöst, das Ziel erreicht: Die Gruppe hebt die kleinen Gläser und kostet.

Führungen durch die Union-Brauerei dauern 70 Minuten inklusive Verkostung von vier Biersorten und kosten 12 Euro pro Person. Termine sind dienstags bis sonnabends zu festen Zeiten. Infos unter www.brauerei-bremen.de, Rückfragen unter Telefon 89 82 16 12 oder per Mail an anneke.vogt(at)brauerei-bremen.de. Tickets können auch online unter www.bremen-tourismus.de gebucht werden. Es gibt auch Bierbrau-Seminare.