Wie die Polizei Delmenhorst mitteilte, wurde am Mittwochmittag ein männlicher Leichnam aus der Hunte bei Wardenburg im Landkreis Oldenburg gefunden.

Dort hatten Passanten am Dienstagabend Kleidungsstücke gefunden und daraufhin die Polizei alarmiert, die eine große Suchaktion startete. Beim Leichnam, der am Mittag von Tauchern geborgen wurde, handle es sich zweifelsfrei um den Vermissten, so die Polizei.

Nachdem die Suche in der Nacht vorerst abgebrochen worden war, hatten am Mittwoch mehr als 100 Einsatzkräfte nach dem Oldenburger gesucht. (wk)