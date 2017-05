Früh übt sich: Ein Vater nimmt seinen Sohn schon im jungen Alter als Beifahrer mit. (Rafael Heygster)

Eigentlich dürfte es das Rennen gar nicht geben. Eigentlich. Aber es gibt die Vintage Race Days in Rastede bei Oldenburg eben doch. Und das ist in erster Linie Gregor Schober und Wilfried Fricke zu verdanken. Vor 15 Jahren begannen die beiden, sich das erste Mal über ein Treffen für Auto-Fans zu unterhalten. Es sollte jedoch nicht irgendein Treffen werden. Die beiden wollten eine Veranstaltung nur für Fahrzeuge ins Leben rufen, die mit Technik ausgestattet sind, die noch aus der Zeit vor dem Zweiten Weltkrieg stammt. Vorkriegswagen ist das Fachwort, erklärt Schober. Darunter fallen auch Rennwagen, die in den 1950er-Jahren gebaut worden sind – wenn die Technik noch von vor dem Krieg stammt.

Freude über den Pokal. Ein Fahrer feiert mit seiner Frau und den Rennpaten. (Rafael Heygster)

Viel Gegenwind schlug Schober und Fricke entgegen. „Niemand aus der Szene glaubte, dass wir genügend Fahrer gewinnen könnten, die auf Gras fahren wollen“, erklärt Schober. Eine solche Grasbahn hatten er und Fricke im herzoglichen Schlosspark zur Verfügung. Die meisten Bahnen sind aus Asphalt oder Schotter. Gras ist ungewöhnlich, da es schwer ist, darauf zu fahren.

Das musste auch Rainer Thiele feststellen. Er ist zwar ein erfahrener Pilot, doch in Rastede ist er zum ersten Mal am Start. „Gerade, wenn das Gras noch feucht ist, muss man sehr aufpassen“, erklärt er, „in den Kurven muss man später Gas geben und früher und vorsichtiger bremsen.“ Ein bisschen Erfahrung gehöre schon dazu, beschreibt er.

Insgesamt 3,6 Millionen gefahrene Rennmeter

Schober und Fricke machten unbeirrt weiter. Und irgendwie klappte es doch. So gingen die Vintage Race Days in diesem Jahr schon in ihre fünfte Ausgabe – und wachsen stetig. Waren es am Anfang nur wenige Oldtimer, sind es in diesem Jahr über 60, die es auf der 1000 Meter langen Grasbahn zu bestaunen gibt. „Es geht darum, sich zu treffen und ins Gespräch zu kommen“, so Schober. Nach jedem Rennen können Zuschauer und Liebhaber auf die Bahn und mit den Fahrern fachsimpeln. Darum geht es Schober. Und genau deswegen kommen die Fahrer.

Bei 40 Kilometern pro Stunde versuchen die Fahrer, in der Kurve zu überholen. (Rafael Heygster)

Rainer Thiele hat sichtlich Spaß – nicht nur, weil er gleich das erste Rennen gewinnt. „Es ist einfach schön hier, die Leute sind nett und die Stimmung passt.“ Die Atmosphäre gleicht der auf einer altehrwürdigen englischen Pferderennbahn. Der Schlosspark ist mit hellen Sonnenschirmen und einladenden Sitzecken dekoriert. Es geht längst nicht nur um die Rennen. Schmuck wird verkauft, Autos werden ausgestellt und es gibt verschiedene kulinarische Angebote. Viele Familien pilgern auf die Rennbahn und verbringen ihren Tag dort. „Wir sind schon zum dritten Mal hier“, sagt Marion Wolter, die mit ihrem Mann und den zwei Kindern zum Zuschauen gekommen ist. „Wir kommen auch im nächsten Jahr wieder“, verspricht sie.

Insgesamt 60 Teams treten im Starterfeld gegeneinander an. 22 Rennen werden am Sonnabend und am Sonntag gefahren. In der Regel fahren 12 bis 15 Fahrzeuge um die Wette, manchmal auch mehr. So kommen 3,6 Millionen gefahrene Rennmeter zusammen. Es werden verschiedene Rennen gefahren. Mal sind nur Autos der 1940er- und 1950er-Jahre am Start, mal nur britische Autos. Besonders beliebt sind die Rennen mit dem sogenannten Le-Mans-Start. Dabei müssen die Fahrer erst zu ihren Autos rennen, um dann schnell einzusteigen und loszufahren. Benannt ist der Start nach dem berühmten 24-Stunden-Rennen in der französischen Stadt.

Es zählt das Geschick, nicht die Schnelligkeit

Alle Rennen werden als Geschicklichkeitsprüfungen gefahren: Es geht nicht darum, besonders schnell zu sein, sondern die vorgegebene Zeit zu erreichen. An diesem Tag sind es eine Minute und 36 Sekunden pro Runde. Gefahren werden acht davon, die fünf besten werden gewertet. Rainer Thiele hat in seinem Lauf die wenigste Abweichung, gewinnt eine Flasche Wein und einen Pokal.

Überblick über den Start- und Zielbereich. Die Tribüne bietet Platz für 3000 Zuschauer. (Rafael Heygster)

Er hat seinen Alvis TA 14 aus dem Jahr 1950 erst seit zwei Jahren. Das Auto ist ihm wichtig. „Ja“, sagt er, „da würde ich in der Kurve schon eher bremsen. Das Auto ist mir viel zu lieb, als dass ich einen Unfall baue.“ Im Winter hat er seinen Alvis umlackiert. Der 60-Jährige ist Fahrzeugingenieur, die Arbeit an den Oldtimern hat er sich selbst beigebracht. So baut er auch immer wieder Ersatzteile ein. Die sind erstaunlich gut zu bekommen, erzählt er. „Gerade die englischen Hersteller sind sehr gut aufgestellt.“ Außerdem gebe es immer mehr Lieferanten und Werkstätten, die sich auf Oldtimer spezialisieren.

Thiele macht auch immer wieder Touren mit seinem Wagen. Im vergangenen Jahr ist er nach England gefahren. Dann sei der Tank kaputt gegangen und er musste auf dem Rückweg alle 130 Kilometer tanken. „Mit solch alten Rennwagen muss man eben bei jedem Schlagloch aufpassen.“

Die Race Days finden diesen Sonntag von 10 bis 19 Uhr statt. Der Eintritt kostet 15 Euro, Kinder unter 16 frei.