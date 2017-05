Mustafa Nabi ist einer der Bewohner des Brennpunktviertels "Wollepark" in Delmenhorst, die ab Montag wohl ohne Wasser auskommen müssen. (dpa)

"Wir wollen Wasser!" Es sind gerade einmal sieben Kinder und 15 Erwachsene, die mit selbst gebastelten Pappschildern vor der Firmenzentrale der Delmenhorster Stadtwerke (SWD) an der Fischstraße stehen und demonstrieren. Viel ist das nicht, schließlich sind in den beiden betroffenen Häusern Am Wollepark 11 und 12 laut Angaben der Stadtverwaltung Delmenhorst rund 350 Menschen gemeldet. Inoffiziell sollen es viel mehr sein.

Am Montag haben die SWD das Wasser abgestellt. In den vergangenen zweieinhalb Wochen hatten die Menschen aber sowieso nur noch kaltes Wasser und keine Heizung mehr, denn am 27. April wurde auch die Gasversorgung abgestellt. Grund sind noch nicht beglichene Rechnungen der Eigentümergemeinschaft von rund 130.000 Euro.

Wasservorrat für die nächsten zwei Tage

"Viel kann man da nicht machen", sagt Elke Akyol, wie sie sich auf den seit Donnerstag durch Aushänge von den SWD angekündigten Wasser-Stopp vorbereitet hat. Seit gut einem Jahr lebt sie in ihrer Wohnung. "Wir haben die Badewanne volllaufen lassen, damit wir uns waschen können und Wasser für die Klospülung haben", sagt die 27-Jährige.

Zwei Tage werden sie damit hinkommen. Ab dann muss sie wahrscheinlich das Wasser herauftragen, zur Notfallversorgung wurde ein Hydrant aufgestellt. Zudem wurden Mobiltoiletten aufgestellt. "Viel schlimmer mit zwei kleinen Kindern ist, dass wir seit über zwei Wochen nur kaltes Wasser haben", erzählt Elke Akyol. Die beiden, vier und sieben Jahre alt, seien erkältet.

Viele Anwohner zahlen Miete in bar

Das Problem der Bewohner: Die Stadtverwaltung – auch vor dem Rathaus stoppte der kleine Demonstrationszug – und die SWD sind nicht ihr Ansprechpartner. Eigentlich müssten sie sich mit ihren Vermietern auseinandersetzen. Doch davor haben viele Angst, weil sie fürchten, dann unvermittelt auf die Straße gesetzt zu werden. Denn viele Menschen in den beiden Blöcken sollen keine Mietverträge haben und ihre Miete inklusive Nebenkosten bar an Geldeintreiber zahlen.

"Und ohne Wasser in der Wohnung ist immer noch besser als auf der Straße", sagt Elke Akyol. Zudem sieht sie nicht, wie das etwas bringen soll. Mindestens 50 Besitzer soll es für die 80 Wohnungen in den beiden Häusern geben. "Wenn ich gegen meinen Vermieter vorgehe, kann ich nur wenig bewirken."

Dieser Artikel wurde am 15.05.2017 um 14:00 Uhr aktualisiert.