Zum ersten Mal in Deutschland

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Weltgrößtes Containerschiff ist in Wilhelmshaven angekommen

Das größte Containerschiff der Welt ist am Sonntag im JadeWeserPort in Wilhelmshaven eingelaufen. Damit hat die MV "OOCL Hong Kong" zum ersten Mal überhaupt einen Hafen in Deutschland angelaufen.