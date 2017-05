Elefantenbaby "Floh" spielt mit Mutter "Sayang" im Elefantengehege im Erlebnis-Zoo in Hannover. (dpa)

Es ist das vierte Elefantenjunge, das seit Dezember 2016 im Zoo geboren wurde.

Die Tierrechtsorganisation Peta hatte ihre Anhänger schon am Vortag dazu aufgerufen, am Mittwoch vor dem Zooeingang zu protestieren. Peta wirft dem Zoo vor, dass die Elefanten dort unter anderem mit Haken misshandelt worden seien. Der Zoo wehrt sich gegen die Vorwürfe.

Peta zeigte die Zoo-Verantwortlichen auch wegen Tierquälerei an, die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft laufen. Der Zoo hatte zuletzt mitgeteilt, die European Association of Zoos and Aquaria habe zugesagt, Experten nach Hannover zu schicken, die sich ein umfassendes Bild von der Elefantenhaltung im Zoo machen wollten. (dpa)