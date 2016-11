Ein Dank an die Zuschauer: Waverly Austin (v.l.), Ivan Elliott und Quincy Diggs nach dem gewonnenen Nord-Derby gegen Oldenburg. Im Hintergrund Trainer Sebastian Machowski. (Nordphoto / Rojahn, nordphoto)

Der Weg von der Kabine zur Pressekonferenz führte Trainer Sebastian Machowski nach dem Nord-Derby seiner Eisbären gegen die Baskets Oldenburg noch einmal über das Spielfeld der Bremer ÖVB-Arena. Bremerhavener Fans, die noch in der Halle weilten, applaudierten ihm, Machowski lächelte – ein angenehmer Gang. Rund 20 Minuten zuvor war seinem Team auf dem Parkett ein sowohl in der Situation wichtiger als auch prestigeträchtiger 97:92-Sieg nach Verlängerung gelungen. Zuletzt hatten die Bremerhavener in der deutschen Basketball-Bundesliga (BBL) drei Spiele in Folge verloren, jetzt entschieden sie erstmals seit acht Jahren wieder ein Heimspiel gegen die Baskets Oldenburg für sich.

Machowski siegte gegen den Verein, den er vor seiner Zeit als Eisbären-Trainer betreut und 2014 ins Meisterschaftsfinale geführt hatte. „Dass es jetzt im Derby, gegen mein Ex-Team, gegen meinen Nachfolger, geschehen ist, das mag für mich schöner sein. Aber dadurch, dass wir in drei Tagen wieder spielen, ist es mir eigentlich schon wieder egal”, versuchte der Coach den Sieg auf der Pressekonferenz etwas herunterzuspielen. Um dann doch zu erwähnen: „Aber es gibt ja auch noch ein Rückspiel, deswegen sage ich lieber nichts mehr.” Dabei schaute er zum Oldenburger Trainerkollegen, Mladen Drijencic, rüber und lächelte.

Anfangs sah es nicht gut aus für Bremerhaven. Den Gastgebern gelang in der Offensive nur wenig, sie begannen vor den 8600 Zuschauern nervös und nahmen teilweise überhastete Würfe. Vor allem von der Drei-Punkte-Linie hatten sie kein Glück. Nur einen von acht Versuchen versenkten sie im ersten Viertel. Ganz anders die Gäste. Besonders der 34-jährige Routinier Rickey Paulding, seit 2007 bei Oldenburg, stellte an diesem Sonntagnachmittag nicht nur im ersten Viertel die Bremerhavener Defensive vor Probleme. Der US-Amerikaner kam insgesamt auf 26 Punkte.

Auch defensiv schlechtes erstes Viertel

Aber nicht nur offensiv war im ersten Viertel Sand im Getriebe. Die Bremerhavener wussten sich oft nicht anders zu helfen, als das Oldenburger Spiel mit Fouls zu unterbinden. Das zog sich über die gesamte Partie hin. Dabei zählen die Baskets zu den Teams, die nur selten an die Freiwurflinie geschickt werden. Pro Partie im Schnitt 14 Mal. Gegen Bremerhaven allein im ersten Viertel zehnmal. Doch die Oldenburger verwarfen viele dieser Versuche und konnten sich nicht entscheidend absetzen. Die ersten zehn Minuten endeten trotzdem mit einer 23:13-Führung für die Gäste.

„Auch wenn wir im ersten Viertel den schlechtesten Start in ein Spiel in dieser Saison hingelegt haben, haben wir über den Kampf ins Spiel gefunden”, sagte Machowski. Sein Team traf im zweiten Viertel wieder mehr Würfe, agierte auch ruhiger und ließ sich bei den Offensivaktionen etwas mehr Zeit als noch in den ersten zehn Minuten. Bedacht darauf, den noch besser postierten Nebenmann ins Spiel zu bringen. Exemplarisch der Drei-Punkte-Wurf von Ivan Elliott zum zwischenzeitlichen 23:26, den seine Mitspieler hervorragend frei spielten.

„Es gibt das Sprichwort: Ein guter Werfer wirft weiter”, erklärte Eisbären-Flügelspieler Adrian Breitlauch die Wurfausbeute seiner Bremerhavener im zweiten Viertel. Und sie warfen sich vor der Halbzeit in Führung. 43:41 hieß es zur Pause. Der Startschuss für einen Nervenkrimi in der ÖVB-Arena.

Sieg dank Verlängerung

Die Partie blieb hart umkämpft und war von vielen Ballverlusten auf beiden Seiten geprägt. Mit einer 58:56-Führung der Bremerhavener ging es in den Schlussabschnitt, der zu Beginn eindeutig den Gastgebern gehörte. Wieder war es Elliott, der mit einem Dreier zum zwischenzeitlichen 67:58 traf. Doch die Oldenburger wehrten sich. Bis zuletzt blieb es spannend, da bei den Eisbären mehrere Akteure an der Foul-Obergrenze spielten. Sowohl auf Lars Wendt als auch auf Harper Kamp zwei Minuten vor Spielende musste Bremerhaven verzichten.

Bei Oldenburg übernahm Rickey Paulding immer wieder Verantwortung, 15 Sekunden vor dem Ende führten die Baskets dank seiner Punkte mit 76:74. Doch der Krimi sollte eine Verlängerung bekommen. Mit einer starken Einzelaktion glich Karvel Anderson fünf Sekunden vor Spielschluss zum 76:76 aus. In der Verlängerung war es wieder Anderson, der glänzte. Vor allem aus der Distanz. 18 seiner insgesamt 24 Zähler erzielte er aus der Entfernung. „Vielleicht hat er auch wegen seiner Freundin so gut getroffen, die heute auf der Tribüne saß. Sie kam extra aus Italien”, versuchte Flügelspieler Quincy Diggs die Leistung seines Teamkollegen zu erklären.

Für die Entscheidung sorgte Spielmacher Jordan Hulls. Zuerst mit zwei Dreiern in Folge zum 93:90, dann mit beiden verwandelten Freiwürfen zum 97:92 – der Schlusspunkt einer ereignisreichen Derbys. „Ich denke, am Ende haben wir verdient gewonnen, weil wir mehr investiert haben als die Oldenburger”, sagte Machowski.

Eisbären Bremerhaven: Hulls (18), Elliott (10), Kamp (11), Bleck, Smotrycz (11), Diggs (9), Anderson (24), Austin (11), Schmitt n.e, Breitlauch, Wendt (3), Meister n.e.