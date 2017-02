Ein Bild aus erfolgreichen Oldenburger Zeiten im Jahr 2014: Trainer Sebastian Machowski bedankt sich bei Chris Kramer. (nph / Frisch, nordphoto)

50 Kilometer Luftlinie trennen die Städte Bremerhaven und Oldenburg. Eine Distanz, die das Auswärtsspiel der Eisbären Bremerhaven bei den EWE Baskets Oldenburg an diesem Sonnabend (18 Uhr) zu einem Nachbarschaftsderby macht. Es ist auch die Distanz, die für Eisbären-Trainer Sebastian Machowski zwischen seinem Lebensmittelpunkt in Oldenburg und seinem Arbeitsort an der Nordseeküste liegt.

Angetreten ist er als Trainer der Eisbären vor fast einem Jahr – als sogenannter Feuerwehrmann. Er war der dritte Trainer der Bremerhavener in der vergangenen Spielzeit, mit dem Auftrag, den Verein in der ersten Liga zu halten. Für den 45-Jährigen war das eine ungewohnte Situation. „Man kommt zu einer fremden Mannschaft, hat keine Eingewöhnungszeit und muss von jetzt auf sofort die Situation analysieren und verändern“, sagt Machowski über die Aufgaben bei seinem Amtsantritt in Bremerhaven.

Zuvor hatte er auf seinen Trainerstationen in Braunschweig und Oldenburg jedes Jahr die Play-off-Spiele erreicht. „Er ist ein ausgewiesener Fachmann, er kann eine Mannschaft gut zusammenstellen und Spieler entwickeln“, sagt Eisbären-Geschäftsführer Jan Rathjen über seinen Coach. Mit Oldenburg qualifizierte sich Machowski für den Europapokal und wurde 2013 von der Liga als Trainer des Jahres ausgezeichnet – nachdem er die Oldenburger Mannschaft auf Anhieb zur Vize-Meisterschaft geführt hatte. Nun also wird er zum ersten Mal versuchen, Punkte aus der EWE-Arena in Oldenburg zu entführen. „Es ist natürlich ein besonderes Spiel für mich“, sagt Machowski, „aber auch ein Spiel, das ich besonders gern gewinnen würde.“

Oldenburg eilt 2017 von Sieg zu Sieg

Dem Gegner aus Oldenburg dürfte der Zeitpunkt des Derbys gelegen kommen. Nach einem eher verhaltenen Saisonstart ging das Team von Machowski-Nachfolger Mladen Drijencic im Jahr 2017 bisher wettbewerbsübergreifend in allen sieben Spielen als Sieger vom Feld. Die Oldenburger befinden sich auf dem sechsten Tabellenplatz in der Bundesliga und rechnen fest mit einer Play-off-Teilnahme. Es ist übrigens der gleiche Tabellenplatz, auf dem sich Oldenburg im Frühjahr 2015 befand, als sich der Verein von Sebastian Machowski trennte.

Ein möglicher Vorteil für die Eisbären: Er kennt den Kader der Oldenburger gut. „Es sind immer noch viele Spieler da, die ich verpflichtet und trainiert habe“, sagt er. Scouting vor Ort hat er aber nicht persönlich vorgenommen: „Ich gehe nicht in die Halle und sehe mir Spiele an, aber im Fernsehen habe ich mir ein paar Partien der Oldenburger angeschaut“, sagt Machowski.

Er weiß gut, was für ein schwerer Gegner auf die Eisbären wartet. Mit Routinier Rickey Paulding und Center Brian Qvale haben die Oldenburger gleich zwei der zehn besten Scorer der Liga in ihren Reihen. Hinzu kommt Aufbauspieler Chris Kramer, der zu den besten Passgebern der Liga zählt.

Dass ein Sieg gegen das favorisierte Team aus Oldenburg möglich ist, zeigt der spektakuläre 97:92-Erfolg nach Verlängerung der Eisbären im Hinspiel. In der ÖVB-Arena überzeugten die Eisbären vor allem mit einer starken Offensive. „Wir haben im Hinspiel mehr Punkte gemacht als die Oldenburger, so einfach ist das manchmal“, sagt Machowski. Er weiß aber auch, dass das Rückspiel jetzt besonders schwer werden könnte. „Die Oldenburger werden sich revanchieren wollen, insbesondere vor ihren eigenen Fans.“

Bei dem Versuch, die Überraschung aus dem Hinspiel zu wiederholen, kann zum ersten Mal in dieser Saison Neuzugang David Brembly helfen. Nach zwei Mittelfußbrüchen in Folge steht der Flügelspieler jetzt im Kader der Bremerhavener. Auch Adrian Breitlauch, der beim Heimsieg gegen Jena vergangene Woche auf Grund einer Knöchelverletzung passen musste, ist wieder fit.

Pendler-Alltag beeinflusst die Tätigkeit als Basketballtrainer nicht

Seit fast einem Jahr legt Sebastian Machowski nun die Strecke zwischen seinem Erstwohnsitz in Oldenburg und seinem Zweitwohnsitz in Bremerhaven regelmäßig mit dem Auto zurück. Sein Sohn geht in Oldenburg in den Kindergarten, das soziale Umfeld ist der Familie wichtig. Aber der Pendler-Alltag beeinflusst die Tätigkeit als Basketballtrainer nicht. „Der Trainer macht einen tollen Job – sowohl mit der Mannschaft als auch im Umfeld des Vereins“, lobt Geschäftsführer Rathjen. Gelingt nun ein Überraschungserfolg im Derby, könnte Machowski den ungewöhnlich kurzen Heimweg wohl noch ein bisschen mehr genießen.