David Brembly. (Imago)

Nach Jordan Hulls, Adrian Breitlauch, Lars Wendt und Fabian Bleck hat auch Flügelspieler David Brembly seinen auslaufenden Vertrag um ein Jahr verlängert. Ivan Elliots Arbeitspapier ist ohnehin in der kommenden Saison gültig, Dominique Johnson wechselt vom Mitteldeutschen BC zu den Eisbären.

„Ich fühle mich in Bremerhaven sehr wohl und freue mich über das

Vertrauen, das mir die Eisbären entgegenbringen. Ich bin fest davon

überzeugt, dass wir in der neuen Saison im Vergleich zum Vorjahr noch

einen drauflegen können", wird Brembly in einer Mitteilung des Vereins zitiert.

Nach einer langwierigen Verletzung kam der Forward erst in der Rückrunde der vergangenen Saison wieder in Fahrt und sammelte immer mehr Spielpraxis. Sein Coach Sebastian Machowski hofft, dass er verletzungsfrei bleibt und seine alte Form wiederfindet.