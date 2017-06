Fabian Bleck (re.) zieht zum Korb. (hansepixx.de)

Bleck war in der abgelaufenen Saison Stammspieler, erzielte durchschnittlich 5,6 Punkte pro Partie und sammelte drei Rebounds ein. Er geht bereits in seine dritte Saison in Bremerhaven.

Trainer Sebastian Machowski zeigte sich in einer Pressemitteilung des Vereins begeistert. "Ich freue mich riesig, dass Fabi an Bord bleibt. Er war für uns ein wichtiger Faktor in der vergangenen Saison."

Und auch der Spieler selbst war erfreut über die Verlängerung. "Die Kontiuität im Kader und der Verlauf der vergangenen Saison haben letzlich den Ausschlag gegeben."

Mit Bleck haben die Eisbären bereits sechs Kaderplätze für die neue Saison besetzt. Dominique Johnson, gebürtiger Bremerhavener, kommt vom Mitteldeutschen BC, dazu verlängerten Jordan Hulls, Lars Wendt und Adrian Breitlauch bereits ihre Verträge. Ivan Elliots Arbeitspapier war ohnehin noch für kommenden Saison gültig. (jfj)