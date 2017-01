Die EM-Bewerbung Bremens mit dem Weserstadion findet viele Befürworter. (Frank Thomas Koch)

„Wäre ich der Präsident des Bremer Fußball-Verbands oder Geschäftsführer von Werder, würde ich meinen Hut in den Ring werfen“, sagte Werders Ex-Manager und -Aufsichtsratschef Willi Lemke. Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) versprach, sich im Senat für eine Bewerbung starkzumachen. „Ich sage jetzt nicht, dass wir das nicht hinkriegen, sondern frage: Was müssen wir tun, um dabei zu sein?“

Siemering und Lemke betonten aber beide, dass sie nicht unmittelbar mit der Bewerbung betraut sind. Das ist in erster Linie Sache der Bremer Weser-Stadion GmbH (BWS), die derzeit prüft, ob sie die Bedingungen des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) erfüllen kann. Entsprechend hatte sich schon am Freitag BWS-Aufsichtsrat Klaus Filbry geäußert, nachdem der DFB an diesem Tag mitgeteilt hatte, dass er sich um die Ausrichtung der EM 2024 bewerben möchte. „Es gibt dazu keinen neuen Stand“, sagte BWS-Geschäftsführer Heinz-Günther Zobel am Mittwoch. Doch auch er machte deutlich, dass eine Bewerbung Bremens sowohl für die BWS als auch für die Stadt attraktiv wäre. „Zurzeit ist das Stadion nur an 17 von 365 Tagen des Jahres belegt“, sagte Zobel, „auch aus finanziellen Gründen wären EM-Spiele gut für uns.“ In der Vergangenheit hatte Werder mit Einsätzen im DFB-Pokal und in internationalen Partien für eine größere Auslastung des Stadions gesorgt – und damit für zusätzliche Einnahmen.

Die Bedeutung großer Sportereignisse unterstrich auch Detlef Pauls vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga). „Wir brauchen solche Veranstaltungen, man sollte die EM-Bewerbung befürworten“, sagte der Vorsitzende des Landesverbands Bremen und erinnerte an die Zeiten, als Werder noch regelmäßiger Teilnehmer an der Champions League war. „Da waren die Hotels zu Heimspielen an zwei Tagen nacheinander ausgebucht.“

Für BTZ-Geschäftsführer Siemering ist es jedoch zu früh, sich zu freuen. „Wir kommen erst ins Spiel, wenn Mannschaften, Fans und Medienvertreter untergebracht werden müssen“, sagte er. Erst müsse geklärt werden, welche Dimension die EM für Bremen bekommen könnte. „Aber Bremen wäre auf jeden Fall bereit.“

Bereitschaft signalisierte auch BWS-Geschäftsführer Zobel. „Wir wollen unsere Chance wahrnehmen“, sagte er und hofft diesmal auf mehr Erfolg als vor der WM 2006. „Damals haben wir das Stadion extra tiefer gelegt – und dann ist nichts passiert.“ Bremen wurde als WM-Spielstätte aussortiert, was auch Willi Lemke immer noch ärgert. „Damals sind wir klar benachteiligt worden, als das bedeutungslose Hannover den Zuschlag bekommen hat“, sagte er. Das war „eine Riesenenttäuschung“ auch für Anja Stahmann, die wegen der EM-Bewerbung in Kürze mit dem Präsidenten des Bremer Fußball-Verbands (BFV), Björn Fecker, und den Werder-Verantwortlichen sprechen möchte. „Ich weiß, dass Herr Fecker einen guten Draht zum DFB-Präsidenten Reinhard Grindel hat“, sagte die Sportsenatorin. Der BFV-Chef kündigte bereits an, dass er in den Austausch mit dem DFB treten und dann auch noch mal mit Grindel sprechen werde.

Sollte sich Bremen als Austragungsort bewerben, wird es an Unterstützern also nicht fehlen. Das ist auch deshalb notwendig, weil der DFB in seiner Ausschreibung das „enge Zusammenwirken von Stadt, Stadioneigentümer und gegebenenfalls Stadionbetreiber“ voraussetzt. Eine Interessensbekundung, die bis zum 17. Februar beim DFB eingegangen sein muss, ist zunächst unverbindlich. Verbindlich wird eine Bewerbung erst am 12. Juni, bis dahin gehen Städte und Stadionbetreiber keine rechtlichen Verpflichtungen ein.

Am 15. September 2017 wird das DFB-Präsidium die Auswahl der zehn Städte vornehmen. Bis zum 27. April 2018 müssen interessierte Nationalverbände ihre Unterlagen dem Europäischen Fußball-Verband Uefa vorlegen, der im September 2018 den oder die Ausrichter festlegt. An der EM 2024 mit maximal 51 Spielen werden 24 Mannschaften teilnehmen.