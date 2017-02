Dreifacher Torschütze: Jack Combs. (Imago)

Nur noch wenige Sekunden waren am Freitagabend zwischen den Fischtown Pinguins und den Krefeld Pinguinen zu spielen, als es beim Stand von 3:2 im Drittel der Bremerhavener zum Bully kam. Über Umwege gelangte der Puck zu Pinguins-Torjäger Jack Combs, der einen Befreiungsschlag über die Bande spielte. Da der Gastgeber zwischenzeitlich seinen Torhüter aus dem Kasten genommen hatte, rutschte der Puck zum 4:2 (1:0, 1:2, 2:0)-Endstand über die Linie. Nach drei Niederlagen in Folge kehrte der DEL-Aufsteiger mit dem verdienten Sieg beim Tabellenletzten wieder in die Erfolgsspur zurück.

Im Gegensatz zur 2:3-Niederlage in Köln, wo die Pinguins im ersten Abschnitt in drei Powerplays torlos geblieben waren, schlugen die Bremerhavener in Krefeld schon in der ersten Überzahlsituation zu: Mit zwei Mann mehr auf dem Eis kam Center Rob Bordson in zentraler Position freistehend zum Schuss und schlenzte den Puck gekonnt halbhoch in die lange Ecke (7.). Überragender Spieler des ersten Drittels war allerdings Pinguins-Goalie Gerald „Jerry“ Kuhn. Der 30-Jährige stellte gleich mehrfach in höchster Not unter Beweis, warum er unter allen DEL-Torhütern die zweithöchste Fangquote aufweist.

Doch nach einem Fehlpass im Spielaufbau zu Beginn des zweiten Abschnitts war auch Kuhn gegen Müllers platzierten Schuss in den Winkel chancenlos (24.). Und es kam noch schlimmer: Erst traf Jordan Owens nur den Pfosten (25.), dann erzielte Ness auf der Gegenseite im Fallen das 2:1 (26.) für die Gastgeber.

Auszeit zeigt sofort Wirkung

Pinguins-Coach Thomas Popiesch war alles andere als zufrieden mit dem Auftakt in das zweite Drittel und nahm eine Auszeit, die sofort Wirkung zeigte. Nach einem Fehler in der Krefelder Verteidigung kam Bordson an den Puck und legte ab auf Combs. Der DEL-Toptorjäger verzögerte den Abschluss und schob den Puck durch die Beine von Heim-Goalie Galbraith über die Linie (27.). Nach drei Treffern in nicht einmal 180 Sekunden ließen es die Teams in den restlichen Minuten des Mitteldrittels ruhiger angehen. Einzig ein Fernschuss des Gastgebers, den Kuhn mit dem Schläger an die Latte lenken konnte, sorgte noch für Torgefahr.

Mit einem leistungsgerechten 2:2-Unentschieden ging es in den dritten Spielabschnitt, in dem die Gäste schnell die Kontrolle übernahmen. Schon nach drei Minuten zahlte sich – erneut in Überzahl – der schwungvolle Beginn mit dem Tor zum 3:2 aus (44.). Wieder war es Combs, der nach einem Querpass von Kapitän Mike Moore mit einem platzierten Schuss in die kurze Ecke sein drittes Tor an diesem Tag erzielte. Die Schlussphase überstanden die Bremerhavener trotz mehrfacher Unterzahl ohne große Probleme, bis Combs mit etwas Glück den Hattrick perfekt machte.