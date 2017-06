Sportunterricht an einer Grundschule: Laut dem Bremer Sportchef gibt es diesbezüglich einigen Nachholbedarf. (dpa)

Andreas Vroom hat Bremens Politik wegen mangelhafter Unterstützung kritisiert. „Ihr ist der Sport nicht genug wert“, sagt der Präsident des Landessportbundes (LSB) im Interview mit dem WESER-KURIER. „Wir haben so viele grundlegende Probleme in der Infrastruktur des Sports, dass wir noch gar nicht dazu kommen, über Konzepte zur Leistungssportförderung zu diskutieren.“

Das Gespräch mit dem LSB-Präsidenten ist der Auftakt zu unserer neuen Serie „Bremer Talente“. Im kleinsten deutschen Bundesland gibt es viele sportliche Talente, die trotz schwieriger Rahmenbedingungen starke Leistungen zeigen. Vroom imponiert, wie fehlendes Geld durch die Motivation und den persönlichen Einsatz der Trainer und Athleten kompensiert wird. Umso mehr ärgert ihn, dass „von der Politik viel zu wenig kommt“.

Sportsenatorin Anja Stahmann (Grüne) verwahrt sich zwar gegen eine Pauschalkritik an der Politik und verweist darauf, dass in der laufenden Legislaturperiode die Sportdeputation wieder als eigenständige Deputation zusammenkommt. Aber sie gibt Vroom in mehreren Punkten Recht. So bedauert Stahmann die Streichung von Mitteln der Wirtschaftsförderung – aus dem Wirtschaftsressort von Senator Martin Günthner (SPD) – für den Bundesstützpunkt der Rhythmischen Sportgymnastik. 2016 hatten in Natalie Hermann und Julia Stavickaja zwei Gymnastinnen des Bremer Stützpunkts an den Olympischen Spielen in Rio teilgenommen. „Die Wirtschaftsförderung hat der olympische Gedanke also nicht erreicht“, sagt Vroom.

Sportlehrermangel an Bremer Grundschulen

Der LSB-Präsident kritisiert auch, dass an Bremer Grundschulen 60 Prozent Sportlehrer fehlen. „Sie fehlen extrem”, sagt er, und Stahmann widerspricht nicht. „Ich war lange Jahre als Bildungspolitikerin aktiv“, sagt sie, „aber ich bin nicht die Bildungssenatorin. Aus sportpolitischer Sicht halte ich es für wichtig, dass qualifizierte Kräfte den Sportunterricht erteilen, auch schon in der Grundschule.“

Umso nötiger sei es, so Vroom, den Studiengang Sport an der Bremer Universität wieder zu beleben. 2008 war sein Aus beschlossen worden – für Vroom ein Riesenfehler, der auch in den Augen der Sportsenatorin korrigiert werden sollte. „Ich gehöre da ganz entschieden zu den Unterstützerinnen“, sagt Stahmann, „aber ich kann meiner Kollegin Eva Quante-Brandt nicht vorschreiben, wie sie ihren Job zu machen hat.“

Von der Lehrerausbildung hatten in Bremen auch die Vereine profitiert. „Studenten waren eine wesentliche Stütze für sie“, sagt Vroom. Den Ansatz, fachfremde Lehrer in 90 Stunden zum Sportlehrer zu qualifizieren, hält der 49-Jährige „für einen schwachsinnigen Vorschlag – wenn ich sehe, dass schon unsere Übungsleiter eine Ausbildung von 120 Stunden absolvieren“.

Sport als Kitt der Gesellschaft

Für Vroom ist Sport der Kitt der Gesellschaft. Der LSB-Chef hat „eine Riesenangst, dass dieser Kitt kaputtgeht – durch zu schlechte Infrastruktur, durch nachlassendes ehrenamtliches Engagement, durch überbordende Bürokratie“. Vroom sagt, er wolle nicht ausprobieren, was passiert, wenn der Sport nicht mehr die Rolle spielt, die er zurzeit spielt. „Der organisierte Sport ist durch nichts zu ersetzen.“

Laut dem neuesten Sportentwicklungsplan sind in Bremen etwa 50.000 Kinder und Jugendliche im organisierten Sport tätig – das entspricht einer Quote von 48 Prozent. „Das heißt aber auch, dass wir 52 Prozent durch die Vereine nicht erreichen“, sagt Vroom, „darunter sind schlummernde Talente, die durchs Raster fallen, wenn nicht irgendwo ein Lehrer ist, der ihr Potenzial erkennt und fördert.“ Eine flächendeckende Talentförderung, so die Schlussfolgerung des LSB-Präsidenten, müsse in Kindergärten und Schulen anfangen. Aber, so fragt er, wie solle das gehen, wenn dort qualifiziertes Personal fehle?

Angesichts der Probleme ist Vroom sogar ganz zufrieden mit dem Leistungsstand der bremischen Sportler. Sie sollten sich allerdings nicht still mit der Situation abfinden, fordert er. „Wir wissen alle, dass wir ein Haushaltsnotlage-Land sind“, sagt Vroom, „aber wir möchten kein Sport-Notlageland sein.“ Deshalb müsse der Sport lauter werden und seine Mängel benennen. „Wir müssen den Mehrwert des Sports für die Gesellschaft stärker betonen.“