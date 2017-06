Burcu Kocak hat gelernt, mit ihrer Angststörung umzugehen – und will nun ihre Volleyballkarriere wieder forcieren. (Frank Thomas Koch)

Die Hände werden plötzlich eiskalt. Sie fängt an zu schwitzen, das Herz beginnt zu rasen. Die Arme sind kraftlos, die Finger krallen sich um das Lenkrad. In Burcu Kocak steigt Panik auf. Wieder einmal. Momente wie diesen hat die Volleyballerin vor allem in der Saison 2013/14 sehr häufig erlebt. Auf dem Weg zum Training, aber auch während einer Übungseinheit oder in einem Punktspiel.

Burcu Kocak ist in dieser Saison für den Zweitligisten VfL Oythe aktiv. Sie ist Vertragsspielerin, erhält ein Gehalt und fährt ein Auto des Hauptsponsors. Panikattacken sind zu der Zeit ihr ständiger Begleiter. „Ich habe mich selbst dabei beobachtet und war nicht mehr in meiner Haut“, sagt Burcu Kocak. Die Angststörung führt schließlich dazu, dass sie ihre sportliche Karriere im Frühjahr 2014 zunächst beendet. Aus Angst vor der Angst.

Burcu Kocak ist in Bremen geboren und in der Neustadt aufgewachsen. Als Erstklässlerin an der Grundschule Karl-Lerbs-Straße kommt sie durch eine Volleyball-AG erstmals mit dieser Sportart in Kontakt. Es ist der Beginn einer großen Leidenschaft. Kocak schließt sich der BTS Neustadt an und spielt bereits mit 14 Jahren in der Regionalligamannschaft. Ein Jahr später wechselt sie als Libera zum Stadtrivalen TV Eiche Horn.

Entwicklung stagniert trotz Talent

Die Fähigkeiten der Abwehr- und Annahmespezialistin bleiben auch den Talentscouts nicht verborgen. Als 15-Jährige wird sie in den Jugend-Kader des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) berufen, nimmt an etlichen Lehrgangsmaßnahmen teil und bestreitet später als Juniorin auch drei Länderspiele. Auch am Bundesstützpunkt in Münster wird man auf die veranlagte Spielerin aus Bremen aufmerksam. Die Kaderschmiede des Bundesligisten USC Münster wirbt um Burcu Kocak.

In drei Jahren, so lautet damals die Prognose, könne sie es in die Erstligamannschaft schaffen. Kocaks Eltern sind zunächst skeptisch, willigen aber schließlich ein. Und mit noch nicht einmal 16 Jahren wechselt Burcu Kocak von der Oberschule Ronzelenstraße ins Sportinternat des USC. Drei Jahre sind es noch bis zu ihrem Abitur. An der Sportschule genießt sie eine exzellente Ausbildung und spielt mit der zweiten Mannschaft des USC in der Zweiten Liga. Doch ihr Leben hat auch Schattenseiten. Der Druck ist immens, die Erwartungshaltung hoch. Auch ihre eigene.

„Ich war immer perfektionistisch“, sagt Burcu Kocak. Sie ist ehrgeizig und ambitioniert. Sie will immer ihr Bestes geben. Aber es gelingt nicht, weil ihr die nötige Lockerheit fehlt. Mal attestiert man ihr Bundesliganiveau, dann reicht es gefühlt nicht mal für die Kreisliga. Burcu Kocak zieht sich privat immer mehr zurück, verkriecht sich in ihrem kleinen Internatszimmer in der Wohngemeinschaft und schließt sogar die Tür hinter sich ab. Schule, Training – Training, Schule. Jeden Tag derselbe Trott. Sie verliert ihre natürliche Fröhlichkeit und lacht nur noch ganz selten. Trotz ihres Talents stagniert ihre Entwicklung. Sie ist blockiert – versteht aber nicht, warum.

Gespräche mit einer Sportpsychologin

Es ist die Zeit, als Burcu Kocak erstmals mit einer Sportpsychologin in Kontakt kommt. Das Trainerteam beim USC hat sich Sorgen gemacht und ihr einen Termin vermittelt. Da ist sie 16 Jahre jung. Die Gespräche helfen ihr. Einerseits. Aber sie tritt als Volleyballerin weiter auf der Stelle. Sie hat großes Potenzial, „aber ich habe es nur selten wirklich zeigen können.“ Burcu Kocak fängt an zu grübeln: „Warum ist das so?“ Immer wieder stellt sie sich diese eine Frage. Eine Antwort darauf findet sie nicht.

Sie bereitet sich mit der Bundesligamannschaft auf die neue Saison vor. Sie bereitet sich mit der Juniorinnen-Nationalmannschaft auf die Europameisterschafts- und Weltmeisterschaftsqualifikation vor – ohne Erfolg. „Nach vier Wochen war ich jedes Mal raus aus dem Kader“, sagt Burcu Kocak. „Alle anderen sind hingeflogen – ich bin nach Hause gefahren.“ Die Erinnerung schmerzt. Eine Träne rinnt die linke Wange hinunter. Eine Träne, für die sie sich nicht schämt. Denn Burcu Kocak will diese Geschichte erzählen – ihre Geschichte.

Das Kapitel Münster endet im Sommer 2013. Sportlich hat sich Burcu Kocak nicht durchsetzen können, aber sie hat das Abitur in der Tasche. Sie hat unter anderem eine Anfrage aus Gladbeck, beschließt aber, mit ihrem Freund Sebastian, den sie in Münster kennengelernt hat, nach Bremen zurückzukehren. Hier beginnt sie ein Studium. Inklusive Pädagogik. Burcu Kocak möchte später als Grundschullehrerin arbeiten.

Attacken kommen plötzlich, ohne Vorwarnung

Parallel zu ihrem Studium nimmt sie das Angebot des Zweitligisten VfL Oythe in Vechta an. Für die Bremerin beginnt die Leidenszeit jetzt erst richtig. In dieser Saison 2013/14 wird die Vertragsspielerin immer häufiger von Panikattacken heimgesucht. Die Attacken kommen plötzlich, ohne Vorwarnung, „das ist ganz schrecklich“.

Burcu Kocak versucht, sich in solchen Situationen nichts anmerken zu lassen. Versucht, nach außen hin lässig zu bleiben. Und sie versucht immer häufiger, Situationen, in denen sie mal von Angststörungen geplagt wurde, zu vermeiden. Sie schwänzt das Training, „ich war dann alibimäßig krank“, sagt sie.

Burcu Kocak geht es in dieser Phase gar nicht gut. „Einmal“, sagt sie, „bin ich fast gegen einen Baum gefahren.“ Es fühlt sich für sie an wie ein „Burnout im Sport“. Sie sucht eine Psychiaterin auf – und erhält keine Diagnose, die ihr endlich weiterhilft. Eine andere Ärztin spricht von Depression. Kocak hadert mit sich und ihrem Umfeld. Selbst über ihren Lebensgefährten Sebastian sagt sie: „Auch er hat mich zunächst nicht verstanden, er konnte nicht nachvollziehen, was mit mir los war.“ Was kein Vorwurf ist, sondern eine Feststellung. Sie vermisst „eine Person, mit der ich darüber sprechen kann“.

Kocak fühlt sich mit ihrer Erkrankung allein

Burcu Kocak ist mit sich und ihrer Erkrankung allein. Wenn es möglich ist, vermeidet sie es, in die Sporthalle zu gehen. Wenn Volleyball im Fernsehen läuft, verlässt sie den Raum. Volleyball wird zu einer Leidenschaft, die Leiden schafft – und nach der Saison zieht sie schließlich einen Schlussstrich. Die Entscheidung trifft sie aus dem Bauch heraus, nach einer „kompletten Eskalation“ am letzten Spieltag verkündet sie ihren Abschied beim VfL Oythe.

An dieser Stelle beginnt für Burcu Kocak der Weg zurück in die Normalität. In ein Leben ohne Volleyball. Sie genießt es, zum ersten Mal seit vielen Jahren nicht mehr im Sommer trainieren zu müssen. Sie hat Zeit für sich, für ihre Hobbys. Sie lebt ihre kreative Ader wieder aus, sie malt, bastelt, tanzt. Als Werksstudentin übernimmt sie eine Volleyball-AG, sie möchte „Volleyball ohne Leistungsdruck vermitteln“, so ihr Anspruch. Sie lernt türkisch, die Sprache ihrer Eltern, und geht im Rahmen ihres Studiums für ein Semester nach Istanbul.

Abgesehen von der AG setzt Burcu Kocak in dieser Zeit komplett aus mit dem Volleyball. Ein ganzes Jahr lang. Erst zum Sommer 2015 verspürt sie wieder den Drang, zu pritschen und zu baggern. Sie schließt sich dem Zweitligaaufsteiger TV Eiche Horn an und ist voller Vorfreude. „Es ist eine besondere Sache, für die beste Mannschaft in Bremen zu spielen“, sagt sie bei der Bekanntgabe ihrer Verpflichtung. Doch die Zeit ist noch nicht reif für ein Comeback, Burcu Kocak ist noch nicht reif dafür.

Ausstieg bei Eiche Horn

„Immer, wenn ich mich irgendwo beweisen musste, habe ich mich unwohl gefühlt“, erzählt die 22-Jährige. Es sind die Momente, in denen sie „mit Armen wie aus Gummi“ auf dem Feld steht und ihren Körper nicht koordinieren kann. „Da bin ich wie gelähmt und ohne Energie.“ Noch vor Saisonbeginn zieht sie die Reißleine und steigt in Horn wieder aus.

Noch einmal gönnt sich Burcu Kocak ein ganzes Jahr Pause. Sie nutzt die Auszeit auch, um sich Hilfe zu holen und lässt sich psychologisch beraten. Sie erhält wertvolle Tipps, wie sie gerade in akuten Situationen mit ihrer Angststörung umzugehen hat. Tipps, die es auch in der Praxis anzuwenden gilt.

Also kehrt sie im Sommer 2016 zur BTS Neustadt zurück, zu ihrem Heimatverein, von dem sie sich einst aufmachte, die Volleyball-Welt zu erobern. Zurück zu den Wurzeln, „um den Kopf wieder freizubekommen und um zu prüfen: Wie fühle ich mich?“ Lange hat sie diese Konfrontation vermieden. Jetzt geht sie offensiv an ihre Erkrankung heran. Ihr großer Wunsch: „Ich will einfach wieder ich sein.“

"Ich kann da wieder raus"

Bei der BTS, zwei Minuten von ihrer Wohnung entfernt, fühlt sie sich sicher – sie kennt das Umfeld und hat wieder Spaß an ihrem Sport. Sie spielt auch nicht mehr auf ihrer angestammten Position als Libera, sondern als Außenangreiferin – und sie macht dabei positive Erfahrungen. Sie stellt fest, dass man auch mal über schlechte Aktionen lachen kann, „dann geht es dir viel besser“. Früher, erzählt Burcu Kocak, „früher konnte ich nie zur Ruhe kommen, aber jetzt kann ich wieder entspannen.“

Zittern? Herzrasen? Schweißausbrüche? Ja, die Attacken treten hin und wieder auf – aber Burcu Kocak hält diese Attacken aus. Nach jedem Spiel, nach jedem Training schreibt sie in ein kleines Heft, was an dem Tag gut gelaufen ist. Sie konzentriert sich auf die positiven Dinge. Das hatte ihr schon die Sportpsychologin in Münster geraten. Jetzt setzt sie das konsequent um. Sie sagt: „Ich bin in einem Entwicklungsprozess.“

Attacken zu kontrollieren, ist nicht möglich. Das hat Burcu Kocak gelernt. Weil panische Momente häufig unvermittelt auftreten, „dann, wenn man damit überhaupt nicht rechnet“. Manchmal sind es nur Kleinigkeiten, die unterbewusst eine große Wirkung haben. Als eine gegnerische Spielerin mit einem Nationalmannschaftsrucksack in die Halle kommt, „da habe ich plötzlich jede Kontrolle verloren – da war ich nicht mehr im Jetzt“, sagt Burcu Kocak. Es sind anstrengende Momente, doch sie spürt auch: „Ich kann da wieder raus.“

Bremerin ist wieder bereit für sportliche Herausforderungen

Diese eine Saison bei der BTS hat ihr gut- getan. Sie hat sich ihrer Angststörung gestellt. Konfrontationstherapie heißt das im Fachjargon. Die Bremerin ist nun in der Lage, die Attacken zu meistern. Sie findet zudem Kraft und innere Stärke in der Meditation sowie bei langen Spaziergängen mit Retrievermischling Luna. Und sie ist jetzt auch bereit, wieder eine sportliche Herausforderung anzunehmen.

„Ich habe keine Lust mehr, mein Talent zu vergeuden, nur weil ich da so meine Probleme habe“, sagt Burcu Kocak. „Ich habe immer noch den Traum, in der ersten Bundesliga zu spielen.“ Im Juli wird sie 23. Demnächst wird sie einen Vertrag unterschreiben – beim Zweitligisten VfL Oythe. Eben dort, wo es ihr in der Spielzeit 2013/14 richtig schlecht ging, wagt sie den Schritt zurück in den Leistungssportbereich. Aktuell erholt sie sich noch von einer Meniskusoperation, der sie sich im Mai unterzogen hat, und sie schreibt an ihrer Bachelorarbeit.

Wieder regelmäßige Autofahrten zum VfL nach Vechta? Kalte Hände und Herzrasen? Leistungsdruck? Die Gedanken daran bereiten ihr kein Kopfzerbrechen mehr. Sie weiß, dass Panikattacken immer wieder auftreten können. Aber, und bei diesem Gedanken lächelt Burcu Kocak, sie hat sie überwunden – die Angst vor der Angst.

Stichwort Angststörung

Angststörungen gehören zu den häufigsten psychischen Erkrankungen, bis zu 15 Prozent der Menschen leiden mindestens einmal im Leben darunter. Von einer Angststörung spricht man dann, wenn zwei Kriterien erfüllt sind:

1. Die Angst ist im Vergleich zur tatsächlichen Bedrohung unangemessen oder deutlich übertrieben.

2. Der oder die Betroffene ist durch die Angst erheblich psychisch und körperlich belastet. Dies ist zum Beispiel der Fall, wenn die Angst sehr stark ausgeprägt ist, über lange Zeit anhält und mit ausgeprägten körperlichen Symptomen verbunden ist und/oder zu starken Einschränkungen in verschiedenen Lebensbereichen führt.