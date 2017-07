"Da ist es! Unser erstes internationales Gold", schreiben die 24-jährige Behrens und Anni Schumacher auf ihrer Facebook-Seite. "Es braucht keine weiteren Worte...glücklich und stolz!" Viele Emojis zieren den Post vom 23. Juli 2017.

Kein Wunder, denn die deutschen Beachvolleyballerinnen haben es geschafft: Beim CEV-Satellite in der slowenischen Hauptstadt Ljubljana triumphierte das deutsche Team.

Es handelt sich dabei um eine Turnierserie des Europäischen Verbandes (CEV-(Confédération Européenne de Volleyball). Etablierte Duos versuchen sich über die CEV-Masters und CEV-Satellites in die World Tour der FIVB zu spielen. FIVB steht für Fédération Internationale de Volleyball und ist der Dachverband aller nationalen Sportverbände für Volleyball und Beachvolleyball.

Im Finale bezwangen Behrens/Schumacher das rumänische Team Matei/Vaida in drei Sätzen 2:1 (16:21, 21:17, 15:10). Lediglich den ersten und einzigen Satz im gesamten Turnier gaben die beiden an die Kontrahentinnen ab.

Wie sich die beiden nach dem gewonnen Turnier fühlen, beschreibt Anni Schumacher in einem Video-Interview: „Pefekt. Wir haben in den vergangenen sieben Wochen eine Menge Tournaments und viele Halbfinales gespielt. Aber wir haben nie internationales Gold geholt.“ Immerhin erreichten die beiden in den vergangenen acht Turnieren jedes Mal das Treppchen.

Mehr zum Thema Goldrichtige Entscheidung Bremen. Jugendnationalmannschaft, 1. Bundesliga – die aus Bremen stammende Volleyballerin Kim ... mehr »

In Kühlungsborn setzen sie sich sogar gegen Karla Borger und Margareta Kozuch durch. Kozuch gilt als eine der besten deutschen Volleyballerinnen. 2016 beendete diese ihre Karriere in der Halle und wechselte in den Sand.

Behrens Volleyballkarriere begann bei der BTS

Die aus Bremen stammende Volleyballerin Kim Behrens spielte bereits für die Jugendnationalmannschaft und in der Bundesliga in Münster. Bereits als 15-Jährige ging sie von Bremen ins münsterische Sportinternat. Mit 18 wechselte sie professionell in den Beachvolleyballbereich, wurde in das Beachvolleyball-Nationalteam berufen, spielte mit einer anderen Partnerin im Super-Cup-Finale und holte im Sommer 2016 zwei Mal Gold und einmal Silber auf der europäischen CEV (Confédération Européenne de Volleyball)-Tour. Mit diesen Ergebnissen schaffte sie den internationalen Durchbruch.

Ihre sportliche Laufbahn begann die Polizei-Kommissarin mit neun Jahren bei der BTS Neustadt als Mädchenvolleyballerin - zuvor spielte sie mit ihrem älteren Bruder zusammen in einer Fußballmannschaft. Inzwischen wohnt sie in Stuttgart.