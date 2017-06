Kritisiert die fehlende Sportförderung im Land Bremen: Andreas Vroom. (Christina Kuhaupt)

Herr Vroom, Sie haben schon immer selbst viel Sport gemacht: Turnen und Handball, Skifahren, Volleyball und Segeln.

Andreas Vroom: Tennis und Faustball habe ich auch einige Jahre probiert. Und seit einem Jahr mache ich begeistert Crossfit.

Wie gut waren Sie als junger Sportler?

Och, mein Haupttalent war der Fleißfaktor. Mir persönlich war die Breite wichtiger als die Spitze.

Haben Sie trotzdem je von Olympia geträumt?

Ehrlich gesagt: nein. Ich hatte zwar Ehrgeiz, und wenn ich beim Handball auf der Platte gestanden habe, dann wollte ich gewinnen. Aber für mehr als zwei Mal die Woche Training pro Sportart hat mein Leistungsanspruch nie gereicht. Ich hatte halt auch andere Hobbys: Moped fahren, Jugendtreff in der Gemeinde, Freunde. Olympische Ambitionen hatte ich nie.

Aber jetzt, als Chef des Landessportbundes, da ist es Ihnen doch bestimmt wichtig, dass Bremer Athleten bei Olympia dabei sind, oder?

Kinder und Jugendliche brauchen Vorbilder, und je näher diese Vorbilder ihnen sind, desto stärker ist ihre Sogkraft. Bremer Sportler bei Olympia können perfekte Vorbilder sein. Ich habe Olympia, wenn Carolin Nytra da gelaufen ist, anders wahrgenommen. Ich war dichter dran, ich hatte eine stärkere emotionale Bindung.

Die Bremerin Julia Stavickaja turnte nicht nur bei der diesjährigen Deutschen Meisterschaft der Rhytmischen Sportgymnastik in Berlin, sondern auch 2016 bei Olympia in Rio. (Imago)

Bei Olympia 2016 in Rio waren drei Bremer dabei: Bastian Steger, Natalie Hermann und Julia Stavickaja. Was hat das im Bremer Sport bewirkt?

Die Gymnastinnen waren beim Bremer Jugendtag und haben eindrucksvoll von ihren persönlichen Eindrücken erzählt – und da war Stille im Saal. Das Interesse daran war groß, der Applaus war da und die Anerkennung auch. Ihre Leistungen hatten eine deutliche Signalwirkung. Leider ist dieses Signal bei unseren Senatoren offenbar nur sehr bedingt angekommen.

Wie meinen Sie das?

Die Gelder für den Sport fließen nicht entsprechend. Obwohl die Rhythmische Sportgymnastik bei Olympia war, ist die Wirtschaftsförderung für diesen Bereich eingestellt worden. Die Wirtschaftsförderung hat der olympische Gedanke also nicht erreicht. Von der Politik kommt viel zu wenig für den Sport.

Was müsste die Bremer Politik tun, um den Leistungssport besser zu fördern?

Wir haben so viele grundlegende Probleme in der Infrastruktur des Sports, dass wir bedauerlicher Weise noch gar nicht dazu kommen, über Konzepte zur Leistungssportförderung zu diskutieren. Solange wir von tropfenden Wasserhähnen in den Sporthallen sprechen, fällt es schwer, überhaupt zu diesem Thema vorzudringen.

Dann fangen wir doch mal ganz unten an. Wo beginnt eine sinnvolle Talentförderung?

Eine flächendeckende Talentsichtung müsste in Kindergärten und Schulen anfangen. Aber solange wir keine qualifizierten Sportlehrer haben, haben wir da schon mal ein Problem – gerade für die Kinder aus sozial schwachen Familien, die sich dem Sportverein gar nicht nähern.

Wie viele sind das?

48 Prozent aller Kinder und Jugendlichen sind im organisierten Sport, im Land Bremen immerhin 50.000. Das heißt aber: 52 Prozent erreichen wir durch die Vereine nicht, und darunter sind bestimmt schlummernde Talente, die durchs Raster fallen, wenn nicht irgendwo ein Lehrer ist, der ihr Potenzial erkennt und fördert.

Wie sehr fehlen diese Lehrer?

Sie fehlen extrem. In den Bremer Grundschulen fehlen 60 Prozent Sportlehrer! Wie soll da das Thema Talentsichtung und Talentförderung ansatzweise ernsthaft behandelt werden?

Ist der Sport und speziell der Leistungssport Bremen nicht genug wert?

Der Bremer Politik jedenfalls ist der Sport nicht genug wert. Wir haben nur zwei Komponenten, mit denen die Politik den Leistungssport gezielt fördert. Zum einen das Trainer-Lehrer-Modell: siebeneinhalb Stellen, wo über drei Schulen die Kombination Schule-Leistungssport unterstützt wird. Zum anderen die Fachverbandsförderung mit gerade mal 107.500 Euro – bei der wir die Sportsenatorin überzeugen konnten, dass sie nicht gekürzt wird.

Ist Ihnen das zu wenig?

Im Vergleich zu anderen ist das sehr, sehr wenig. Allein die Stadt Leipzig gibt für diesen Bereich 800.000 Euro aus. Ich habe den Eindruck, in Bremen ist Eliteförderung eher ein Schimpfwort.

Wenn Sie von der Politik mehr Geld bekämen, was würden Sie damit machen?

Entscheidend ist: Für Leistungssport braucht man hoch qualifizierte, engagierte Trainer. Trainer und Übungsleiter sind der Dreh- und Angelpunkt für alles. Im Grunde müsste man auf der Verbandsebene hauptamtliche qualifizierte Trainer einstellen, die sich gezielt um den Leistungssport kümmern. Solange es die nicht gibt, hat die Talentförderung extrem starke Grenzen.

Einen Olympiastützpunkt hat Bremen auch nicht.

Das stimmt, und feststeht: Wir werden hier in Bremen auch keinen Olympiastützpunkt hinkriegen. Noch nicht mal einen zweiten Bundesstützpunkt außer dem in der Rhythmischen Sportgymnastik. Denn dazu fehlt in Bremen der politische Wille. Und wenn ein Land oder eine Stadt ihre Aushängeschilder nicht fördert, dann sagen der Bund und der Deutsche Olympische Sportbund auch: Warum soll ich da noch reinbuttern? Olympiastützpunkte und Bundesstützpunkte sind nur da gewachsen, wo ein sportfreundliches Umfeld in der Politik da ist.

Und das fehlt in Bremen?

Ja. Unser bestehender Stützpunkt wird ja schon unter der Zahnfleischkante gehalten und funktioniert nur durch hohes ehrenamtliches Engagement überhaupt. Die finanzielle Ausstattung dieses Stützpunktes ist beschämend. Wie will man da gut und verlässlich arbeiten, wenn ein Trainer nicht mal für drei, vier Jahre weiß, dass sein Gehalt gesichert ist?

Immerhin hat Bremen genügend Talente, etwa in der Rhythmischen Sportgymnastik, im Handball oder im Hockey. Kann Bremen damit vielleicht auch einfach zufrieden sein?

Nicht zufrieden kann ich mit der gesamten Leistungssportförderung in Bremen sein. Wenn die Rahmenbedingungen besser wären, könnten wir in diversen Sportarten deutlich mehr Talente generieren. Zufrieden bin ich aber mit dem, was trotzdem an Leistung abgeliefert wird – und wie das fehlende Geld kompensiert wird, durch die Motivation und den persönlichen Einsatz der Trainer und Athleten.

Haben Sie ein Beispiel?

Es gibt Trainer, die Woche für Woche 20 Stunden ehrenamtlich den Leistungssport fördern. Und dann legen sie ihren Familienurlaub auch noch in die Nähe der Wettkämpfe, verkaufen das vorher ihrer Frau und ihrer Familie – und sind dann die Hälfte der Urlaubszeit nicht bei ihnen.

Das klingt nach absolutem Einsatz.

Das ist auch absoluter Einsatz. Aber wenn ich sehe, wie sehr sich Vereinsvorsitzende und Trainer einsetzen, um ein 10.000-Euro-Leistungs-Ruderboot zu bekommen, wie sie jahrelang sparen, wie sie jeden anzapfen, jeden Förderantrag schreiben und sich für nichts zu schade sind – dann finde ich das auch beschämend. So ein Boot ist für einen Sportler doch wie das Brot zum Frühstück.

Und trotz so eines Engagements bewegt sich in der Politik nichts?

Da bewegt sich deutlich zu wenig. Im neuen Sportentwicklungsplan steht: Ja, wir wollen Sport, und wir wollen 2030 sportbetonte Stadt sein. Aber der Senat hat noch nicht mal drei Millionen Euro nachgelegt, um wenigstens eine der dringend benötigten Hallen zu bauen – und er streitet, wie die Bäder finanziert werden.

Da ist es für die Bremer Politik doch vielleicht bequem, dass es neuerdings die Sportstiftung gibt, oder? Weil sie sich jetzt sagen kann: Och, kümmern sich ja andere, müssen wir ja nichts tun.

Die Politik darf sich darauf nicht ausruhen. Die Sportstiftung ist ja nur als parallele Unterstützung vom LSB gegründet worden. Sie ist ja kein Geldgeber in dem Sinne. Sie will eher helfen, den Sportlern eine Perspektive zu bieten, Arbeitsplätze und Einkommensmöglichkeiten, um sie zu halten.

Wie wichtig wäre es, den Studiengang Sport in Bremen wieder zu beleben?

Es ist ein Riesenfehler, diesen Studiengang nicht mehr zu haben. Wenn in der Grundschule 60 Prozent qualifizierter Sportunterricht fehlt, dann ist das ein Desaster. Ich fordere die Wiedereinführung des Studiengangs Sport. Denn alles, was als Kompensation gedacht ist, funktioniert einfach nicht.

Inwiefern?

Man kann nicht mal eben mit einer Zusatzausbildung in 90 Stunden einen fachfremden Lehrer qualifizieren. Das ist ein schwachsinniger Vorschlag – wenn ich sehe, dass schon unsere Übungsleiter eine Ausbildung von 120 Stunden absolvieren. Da stimmt doch das Verhältnis nicht.

In den Vereinen fehlen die Studenten als Übungsleiter vermutlich auch, oder?

Klar, die Studenten waren eine wesentliche Stütze für die Vereine – zumal sie ja auch noch hoch qualifiziert waren. Und sie waren eine tolle Schnittstelle zwischen Schulen und Vereinen. Das Netzwerk der Talentförderung hat massiv gelitten, seit es den Studiengang Sport in Bremen nicht mehr gibt.

Welche Sorgen machen sich die Sportler, ihre Eltern und Trainer in Bremen wegen all dieser Probleme?

Wenn ich sehe, wie die Sportler sich über einen Scheck von 500 Euro freuen, dann sehe ich, wie bescheiden die alle sind. Da fragt schon gar keiner mehr nach mehr Geld. Die sind schon alle glücklich, wenn’s nicht weniger wird. Aber das ist doch eigentlich traurig.

Sollte der Sport sich beschweren? Sollte er lauter werden?

Ja! Wir möchten kein Sport-Notlageland sein. Der Sport muss lauter werden! Der Sport muss seine Mängel benennen. Sonst heißt es wieder nur: Ihr rührt euch ja nicht. Wir wissen alle, dass wir ein Haushaltsnotlage-Land sind und dass wir nicht goldene Turnhallen bekommen werden. Aber wir sind nie belohnt worden für unsere Bescheidenheit. Deswegen müssen wir diese Bescheidenheit infrage stellen. Wir müssen den Mehrwert des Sports für die Gesellschaft stärker betonen.

Was leistet der Sport denn für die Gesellschaft?

Der Sport ist der Kitt der Gesellschaft, er hält sie zusammen. Und ich habe eine Riesenangst davor, dass dieser Kitt kaputtgeht – durch zu schlechte Infrastruktur, durch nachlassendes ehrenamtliches Engagement, durch überbordende Bürokratie. Jeder Tropfen könnte das Fass zum Überlaufen bringen. Und ich möchte nicht ausprobieren, was passiert, wenn der Sport die Rolle nicht mehr spielt, die er zurzeit spielt.

Fliegt dann alles auseinander?

Ich glaube: ja. Was soll das auffangen? Facebook? Glaubenseinrichtungen? Bürgerhäuser? Der organisierte Sport ist durch nichts zu ersetzen.

Das Gespräch führten Jörg Niemeyer und Andreas Lesch.

Andreas Vroom ist seit November 2014 Präsident des Landessportbundes Bremen. Der gelernte Groß- und Außenhandelskaufmann und studierte Betriebswirt arbeitet als selbstständiger Kaufmann in der Schiffsbranche. Vroom (49) ist verheiratet und Vater von zwei Söhnen. Das Interview mit dem LSB-Chef ist der Auftakt zu unserer neuen Serie „Bremer Talente“, die ab sofort in loser Folge im Sportteil erscheint.