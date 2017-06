Der bisherige Trainer des Bremer SV, Fabrizio Muzzicato, tritt als Chefcoach zurück. (Hansepixx)

Auch wenn der Abschluss versöhnlich war: Nach dem 3:0 (2:0)-Sieg im letzten und bedeutungslosen Relegationsspiel hat der Trainer des Bremer SV, Fabrizio Muzzicato, am späten Samstagabend seinen Rücktritt erklärt. Nach zwei Jahren an der Seitenlinie bei dem Bremen-Liga-Serienmeister und dem erneuten Scheitern in der Regionalliga-Relegation ist Schluss für den Chefcoach.

Zuvor war der Klub zu einem ungefährdeten 3:0 (2:0)-Erfolg bei Eintracht Northeim gekommen. Damit beendete der BSV die Aufstiegsrunde auf Rang drei, hinter den bereits für die Regionalliga qualifizierten Altona 93 und Eutin 08 und vor ihrem Gegner vom Sonnabend. Gegen Altona (0:1) und Eutin (0:2) hatten die Bremer ihre Chancen auf den Aufstieg vorzeitig eingebüßt.

Die Enttäuschung war zu groß

Der Sieg war nicht geeignet, die Enttäuschung über das erneute Scheitern am Aufstieg in die vierte Liga zu beseitigen, was sich am Ende im Rücktritt Muzzicatos ausdrückte.

Der 36-Jährige war vor zwei Jahren beim BSV eingestiegen und erlebte so die verpassten Aufstiegschancen 2016 (noch im Gespann mit Klaus Gelsdorf) und 2017 als Verantwortlicher an der Seitenlinie. Für den Bremer SV war es bereits das vierte Mal in Folge, dass es mit dem Aufstieg aus der Bremen-Liga nichts wurde.

Es gab nach der Partie in Northeim den ein oder anderen Bremer, der sich fragte, warum der BSV erst zum Abschluss der Aufstiegsrunde, also eindeutig zu spät, zu alter Torgefährlichkeit fand. Allein in der Bremen-Liga hatte das Team von Fabrizio Muzzicato 140 Treffer in 30 Partien erzielt.

Doch ausgerechnet in den entscheidenden Spielen zum Saisonabschluss, dem Pokalfinale gegen die Leher TS sowie den Relegations-Duellen gegen Altona und Eutin, war kein Tor gelungen. „Northeim wollte Fußball spielen, aber wir haben das Spiel besser angenommen“, meinte Muzzicato, „da sieht man, was in dieser Mannschaft steckt.“

Großes Chancenplus des BSV

Den Anfang hatte Tim Rieckhof bereits früh gemacht, als er einen Eckstoß von Iurii Kotiukov mit dem Kopf ins Northeimer Tor verlängerte – ein fast schon überraschender Treffer angesichts der jüngsten Torflaute. Tatsächlich bestätigte die Bremer Führung nur, was sich in der Anfangsphase auf dem Rasen abgespielt hatte: Der Bremer SV agierte druckvoll, dominierte die Partie und ließ bereits früh keinen Zweifel an seinem Erfolgswillen aufkommen.

Besonders auffällig war dabei, dass der Gast die Lufthoheit vor dem Northeimer Tor besaß und mit zahlreichen Kopfbällen

gefährlich war. Kein Wunder, dass auch das zweite BSV-Tor nach einer Flanke fiel: Diesmal war Nils Laabs zur Stelle, um die

Hereingabe von Andre Waldau mit dem Kopf zu verwandeln. Als Mats Kaiser dann eine Vorlage von Boris Koweschnikov aus acht Metern an die Latte setzte (40.), diesmal mit dem Fuß, deutete sich sogar ein Debakel für den Gastgeber an. So war die Eintracht noch recht gut bedient mit dem 0:2-Rückstand zur Pause.

Doch dabei sollte es nicht bleiben – weil das Spiel auch in der zweiten Halbzeit vorwiegend auf das Northeimer Tor zulief, der Bremer SV also die klar bessere Mannschaft blieb. Dabei hätte der Gast dem 3:0 durch Nils Laabs‘ Abstauber allerdings noch den ein oder anderen Treffer folgen lassen können. So scheiterten Kotiukov (49.) und

Sebastian Kurkiewicz (71.) an der Quer­latte des Northeimer Tores, und Koweschnikov verschoss schließlich noch einen Foulelf­meter (78.).