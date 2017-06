Ausgetanzt: Weil die Tänzer fehlen, wird das bisherige B-Team des Grün-Gold-Clubs aus der Bundesliga zurückgezogen und mit der A-Mannschaft zusammengelegt. (Volker Hey)

Nein, der Anfang vom Ende soll es nicht werden, sagt Jens Steinmann. Der Vorsitzende des Grün-Gold-Clubs ahnt, wie die Nachricht bei der Bundesliga-Konkurrenz aufgefasst werden dürfte: Der Club zieht sein B-Team aus der 1. Bundesliga der Lateinformationen zurück. 14 Jahre lang starteten die Bremer mit zwei Mannschaften in der höchsten Klasse. Damit soll nun Schluss sein.

Künftig wird das B-Team des Clubs nur noch in der Regionalliga antreten. Und Uta Albanese, die das B-Team fast 20 Jahre geleitet hat, soll Roberto Albanese in der ersten Mannschaft als Trainerin unterstützen, weil der immer stärker bei den Einzelpaaren eingebunden ist. „Sicher, da werden Leute außerhalb von Bremen aufatmen und ja, vielleicht sogar jubeln, weil sie denken, in Bremen gehe es mit dem Formationstanz bergab“, sagt Steinmann. So will er den Schritt seines Vereins nicht verstanden ­wissen.

Er spricht lieber von einem „Neustart, zu dem wir gezwungen worden sind“. Denn dem Grün-Gold-Club mangelt es an Personal. Dem Verein gehen die Tänzer aus. Mehr als die Hälfte der Sportler der beiden Bundesliga-Teams wird den Club verlassen. In beiden Mannschaften werden nicht mehr als vier von elf Paaren übrig bleiben. Die Bremer Verantwortlichen zwingt das zum Umdenken. Und zur tief greifendsten Reform im Club seit vielen Jahren, sagt Steinmann: „Wir werden unsere Philosophie ändern müssen.“

Lange war die Aufteilung klar: Das A-Team war das Aushängeschild, das B-Team das Alleinstellungsmerkmal. Das A-Team strahlte nach außen, das B-Team wirkte nach innen. In der Welt bewunderte man den Grün-Gold-Club für sein A-Team, den Weltmeister in Serie, dieses beängstigend präzise Uhrwerk von einer Tanzformation, ihr unheimliches Abonnement auf den Titel, angetrieben von Roberto Albaneses Genialität, sein Team auf Topniveau immer wieder neu zu erfinden. Zu Hause, in der Bundesliga, staunten die Kontrahenten dagegen vor allem auch über das B-Team. Mit zwei Teams in der deutschen Elite-Liga vertreten zu sein, über 14 Jahre hinweg, das war immer auch eine Demonstration der Bremer Stärke. Ein Ausdruck der Kräfteverhältnisse im Lateinformationstanz. Denn wer aufs Podium wollte, der musste sich gleich gegen zwei Teams aus Bremen behaupten.

Der Vorsitzende des Grün-Gold-Clubs Jens Steinmann will seinen Verein reformieren. (Karsten Klama)

Reif für den Erholungsknopf

Wer verstehen will, wie prägend Bremens Rolle im nationalen Formationstanz zuletzt wirklich war, der kommt am B-Team nicht vorbei. Auch andere Vereine versuchten, mit zwei Teams in der Bundesliga anzutreten. Es blieben Versuche. Projekte auf Zeit. Einige B-Teams wurden zu Fahrstuhlmannschaften, ein Auf und Ab zwischen den Ligen, für mehr reichte es nicht. Im Bremer Fall war das anders. Das B-Team wurde zur Bremer Besonderheit. Die erste Mannschaft des Grün-Gold-Clubs sammelte Titel, die zweite untermauerte die Bremer Vormachtstellung. Auch weil sie zur scheinbar nie versiegenden Quelle an talentierten Tänzern für das A-Team wurde. Das ist nun vorbei. Die Quelle sprudelt nicht mehr. Und mit ihr endet eine Ära.

„Wir müssen etwas kleiner denken und ein paar Schritte zurückgehen“, sagt Steinmann. Mit dem Rückzug des B-Teams wird der Club seine absolute Vormachtstellung in der Bundesliga aufgeben. Darin könnte für den Verein aber auch eine Chance liegen, hofft Steinmann: „Wir sind jetzt an einem Punkt, wo es Zeit ist, einfach mal den Erholungsknopf zu drücken.“ Denn ein zweites Team in der Bundesliga zu stellen, das sei immer auch ein großer Luxus gewesen. Eine Herausforderung, organisatorisch wie finanziell. Dabei setzte der Verein zunehmend auf Tänzer, die nicht aus Bremen kamen. Selten aber blieben diese länger als anderthalb Jahre. Ausbildungsende, Studiumsanfang, berufliche Veränderungen, der natürliche Schwund eben, sagt Steinmann: „Die Tänzer verdienen mit ihrem Sport kein Geld, natürlich hat dann der Job irgendwann Vorrang.“

Uta Albanese wird künftig Roberto Albanese im A-Team als Trainerin unterstützen. (FR)

Die beiden Bundesliga-Teams des Grün-Gold-Clubs mussten sich dem permanenten personellen Wandel unterwerfen. Jedes Jahr im März, wenn die Saison ihr Ende gefunden hat, stehen Gespräche an, die klären sollen, wer bleiben und wer Bremen wieder verlassen wird. In diesem Jahr endeten die März-Gespräche mit der Einsicht: So geht es nicht weiter. Schnell war klar, wie groß der Mangel an Tänzern tatsächlich werden würde. Also entschied man sich für eine einfache Rechnung: A plus B gleich A. Die ­verbleibenden Tänzer beider bisherigen Bundesliga-Teams sollen zusammen künftig die erste Mannschaft bilden, die weiterhin in der Bundesliga startet. Das neue B-Team wird vor allem aus Tänzern des bisherigen C-Teams bestehen, und soll in der Regionalliga starten. Und es soll zum Versprechen auf eine neue Perspektive des Vereins werden.

„Unser B-Team war lange der garantierte Nachlieferant für talentierte Tänzer“, sagt Steinmann. Mit der zweiten Mannschaft, nun trainiert von Angelo Adler, will der Verein sein Bundesliga-Team wieder selbst mit Talenten versorgen. Sie soll zur Plattform für den Bremer Nachwuchs werden. Um zumindest etwas weniger abhängig zu sein von den beruflichen Zukunftsplanungen einzelner Tänzer. Um künftig auch mal über eine Saison hinaus mit Tänzern zu planen, weil die ihren Lebensmittelpunkt ohnehin in Bremen haben.

„Wir müssen noch viel besser darin werden, unser Bundesliga-Team mit Bremer Nachwuchs zu beliefern, und das Regionalliga-Team soll ein Schritt dahin sein“, sagt Steinmann. Den Nachwuchs sofort in der Bundesliga tanzen lassen, wollte er nicht: „Wir würden diese Talente doch nur verbrennen. Am Ende wären alle nur noch frustriert, weil sie den letzten Platz belegt hätten.“ Stattdessen sollen die jungen Tänzer in der Regionalliga reifen. Kurzfristig dürfte das an der Bremer Dominanz in der Bundesliga rütteln, glaubt Jens Steinmann. „Langfristig aber werden wir so unsere Vormachtstellung verteidigen.“