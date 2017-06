Die Fußballer der Leher TS aus Bremerhaven hatten sich überraschend für den DFB-Pokal qualifiziert, müssen nun jedoch um die Austragung in ihrem Heimstadion bangen. (Imago)

"Wir sind noch nicht weiter", sagte Team-Manager Steffen Wolfram am Dienstag: "Wir warten auf das Go des DFB." Unklar ist, ob die in die Jahre gekommene Arena in Bremerhaven die notwendigen Sicherheitsstandards erfüllt. Eine Alternative hat der Amateurverein laut Wolfram nicht.

Die Fußballer der Leher Turnerschaft von 1898 hatten sich überraschend im Spiel gegen den Bremer SV für den DFB-Pokal qualifiziert. Sie siegten nach Elfmeterschießen.

Zuletzt gab es 2005 eine große Pokalpartie im Nordseestadion: Der FC Bremerhaven verlor gegen Schalke 04 durch Tore von Sören Larsen (2) und Zlatan Bajramovic mit 0:3. (wk/lni)