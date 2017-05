Bram Lomans erzielte seine ersten beiden Tore für den Club zur Vahr. (Christina Kuhaupt)

Mit einem spektakulären Überraschungscoup haben die Hockey-Herren des Club zur Vahr ihre Ambitionen auf den Klassenerhalt in der Regionalliga untermauert. Der Tabellenvorletzte feierte beim 3:2 (0:2)-Auswärtserfolg beim THK Rissen nicht nur seinen ersten Sieg in dieser Saison überhaupt, er beendete gleichzeitig die Siegesserie des überlegenen Spitzenreiters, der zuvor alle seine sieben Matches gewonnen hatte. Mit nunmehr sechs Zählern auf dem Konto ist der Anschluss an das untere Mittelfeld vor dem anstehenden Doppelspieltag fast hergestellt.

„Der Sieg war zwar auf den letzten Drücker, aber er war aufgrund unserer starken Leistung absolut verdient“, sagte Kapitän Felix Jasch. Dabei schien die Partie lange Zeit gegen die Gäste zu laufen. Das 0:1 (15.) resultierte aus einem umstrittenen, aus Vahrer Sicht unberechtigten Siebenmeter. Und zu einem Zeitpunkt, als sich die Bremer gedanklich schon fast in der Pause befanden, kassierten sie noch das 0:2 (33.).

Doch das dritte Spiel in der Feldrunde 2017 war auch das, in dem der neue Spielertrainer Bram Lomans erstmals richtig in Erscheinung trat. Der ehemalige Olympiasieger und Weltmeister – im ersten Freiluftspiel nur als Zuschauer, im zweiten zwar auf dem Platz, jedoch eher unauffällig – leitete mit zwei verwandelten Standards den Umschwung ein. Psychologisch besonders wichtig war der Siebenmeter des Holländers zum 1:2-Anschluss (53.), nachdem die Schiedsrichter unmittelbar zuvor einen Treffer von Paul Deitschun nicht anerkannt hatten.

Zum Ende der Partie hin wurde der CzV gegen konditionell einbrechende Rissener immer stärker, drückte selbst in Unterzahl (grüne Karte gegen Julian Abée, 55., sowie gelbe Karten gegen Dominik Glatzel, 64., und Nico Hartung, 69.) auf den Ausgleich. Zwei Minuten vor Spielende erlöste Lomans mit einer verwandelten Ecke die „Grünen“. Mit dem Momentum auf ihrer Seite drängten die Gäste weiter – und Paul Deitschun setzte mit dem umjubelten Siegtreffer zum 3:2 zehn Sekunden vor Abpfiff sogar noch das absolute i-Tüpfelchen.

Club zur Vahr: Hainke, Wichmann; Abée, Arceo, Boehme, Deitschun, Dräger, Fischer, Glatzel, Hadlak, Hartung, Jasch, Krause, Lomans, Petersen, Soruco Illanes, Wünsch.