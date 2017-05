Nils Laabs im Zweikampf mit Sascha Richter (m.) (nordphoto)

Das tat den Fußballern des BSV schon gut. Zwar hatten sie gerade ziemlich überraschend nicht den Wettbewerb gewonnen, der zuletzt drei Mal in Folge an sie gegangen war. Aber es gibt ja noch die Relegation. Sollten die Bremer nun im vierten Anlauf in die Regionalliga aufsteigen, dann wäre damit zweifellos etwas noch Größeres verbunden als mit dem Pokalsieg.

„Wir haben ein Teilziel nicht erreicht, aber diese Herausforderung werden wir nun annehmen“, meinte Nils Laabs denn auch. Dem BSV-Kapitän war wie allen anderen Beteiligten allerdings auch klar: Die Pokalpleite wird sich auswirken auf die kommenden Aufgaben. Das Heimspiel gegen Altona 93 (Sonntag, 15 Uhr), vielleicht aber auch die Partien gegen Eutin 08 (Mittwoch um 19.30 Uhr in Drochtersen) und bei Eintracht Nordheim (3.6., 18 Uhr) werden beeinflusst werden von diesem Negativerlebnis. Zunächst einmal geht es natürlich darum, sich von diesem Spiel freizumachen. „Wir müssen die Köpfe frei kriegen“, betont Nils Laabs. Keine leichte Aufgabe angesichts von nur drei Tagen zwischen Endspiel und erstem Aufstiegsduell.

Dabei wird es bereits im Heimspiel gegen Altona 93 auf eine starke Psyche ankommen. Der Gegner, Dritter der Oberliga Hamburg, reist mit ein paar hundert Fans an. Der Panzenberg wird gut besucht sein, angesichts einer sehr ordentlichen Kulisse an die guten alten Zeiten überregionaler Erfolge erinnern. Darauf freuen sie sich beim Bremer SV schon seit Wochen. Nur darf die eigene Mannschaft jetzt nicht antreten, wie ein überraschend unterlegener Pokalgegner. Sie wird keinen Erfolg haben, wenn sie an die insgesamt schwache Leistung aus dem LTS-Spiel anknüpft. Die Verantwortlichen werden ihre Kicker in diesen Tagen deshalb daran erinnern, dass hinter dem BSV eine ziemlich starke Saison in der Bremer-Liga liegt. Dass man sich bis vor zwei Tagen viel stärker und chancenreicher gefühlt hat als vor den letzten Aufstiegsrunden. So könnte der BSV „Kopf und Beine mit positiver Energie“ versorgen, wie Klaus Gelsdorf sagt. Gegen die LTS Bremerhaven war für den Sportlichen Leiter aber auch ganz gut zu beobachten, wer seine Leistung in entscheidenden Partie abzurufen imstande ist – und wer nicht.

„Wir werden daraus Rückschlüsse auf einzelne Positionen ziehen“, sagt Gelsdorf. Auch für Trainer Fabrizio Muzzicato stand nach dem Spiel am Donnerstag fest: „Die eigentliche Qualität eines Spieler ist nur die eine Seite, wie er sie unter Druck einbringt, eine ganz andere.“ Der Defensive war dabei kaum ein Vorwurf zu machen, zur Entfaltung kam die LTS nicht. In der Offensive könnte sich dagegen etwas ändern vor der Partie gegen Altona. Dass der Gegner sehr tief stand und richtig gut organisiert war, stand zwar außer Zweifel. Dass es vor allem dem offensiven Mittelfeld mit hoch veranlagten Spielern wie Philipp Rockahr, Florent Aziri und Sebastian Kurkiewicz viel zu selten gelang, die gegnerische Abwehr aufzureißen, allerdings auch.

Ein Wechsel ist sogar schon beschlossene Sache, er steht allerdings bereits seit einigen Tagen fest. Denn nachdem Christian Ahlers-Ceglarek im Pokalfinale zwischen den Pfosten stand, wird Malte Seemann in der Relegation das Tor hüten. Das Kalkül der Verantwortlichen: Seemann (23) wurde vor der Saison als zukünftiger Keeper verpflichtet. Er soll Ahlers-Ceglarek (33) sowieso irgendwann ablösen, ganz unabhängig von der Liga. Da man dem jungen Torhüter die Regionalliga also durchaus zutraut, wäre es widersinnig, würde sein erfahrener Kollege in den entscheidenden Spielen den Vorzug erhalten.

"Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun"

Ganz unabhängig vom Personal gibt es aber noch ein drittes Fragezeichen nach dem verlorenen Pokalfinale. Es betrifft die finanzielle Situation des Vereins. Eine Einnahme von rund 150.000 Euro soll die erste Runde im DFB-Pokal bringen. Sie geht nun an die LTS Bremerhaven. „Aber da geht ja noch unheimlich viel ab“, sagt Klaus Gelsdorf. Tatsächlich hatte der Verein in den vergangenen Jahren regelmäßig hohe Kosten aus der Summe zu bestreiten, am Ende verdiente er nicht einmal mehr sechsstellig. Trotzdem: Es wird etwas fehlen, und das würde sich natürlich besonders in der Kalkulation einer deutlich kostspieligeren Regionalliga auswirken. Ob auch das eine Rolle in den ohnehin belasteten Köpfen der BSV-Kicker spielt? Klaus Gelsdorf glaubt nicht daran: „Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun.“ Womöglich liegt er richtig. Nach dem Pokalfinale haben die Spieler erst recht allen Grund, sich auf die sportliche Seite ihrer Aufgabe zu konzentrieren. Vielleicht heißt es dann tatsächlich schon bald: nie mehr Bremen-Liga.