Eine Bootslänge voraus: Der Stadtbremer Frauen-Achter (im Vordergrund) setzte sich am Ende klar gegen die Studentinnen der Jacobs University durch. (dpa)

Kaiserwetter sorgte für einen gut besuchten Sonntag bei der 110. Großen Ruderregatta auf dem Werdersee. Mit einem Meldefeld von 1665 Booten macht die Veranstaltung des Bremer Sport-Clubs ihrem Namen alle Ehre. „Das erste Fazit ist positiv. In diesem Jahr sind keine Wünsche offengeblieben“, sagte BSC-Sprecherin Frauke Albers.

Dass sich die Bremer Regatta deutschlandweit großer Beliebtheit erfreut, ist nicht neu. Trotzdem hatte der BSC an einigen Verbesserungen gearbeitet und ließ sich auch von einem kurzfristigen Stromausfall nicht irritieren.

Die Bereitstellung von Livebildern, die über eine Drohne aufgenommen wurden, waren bei den Aktiven das große Gesprächsthema. Am Sonnabend musste die Drohne auf Weisung des Flughafens noch einige Stunden pausieren und war erst ab Mittag im Einsatz. Am Sonntag kamen die Besucher dann in den Genuss, sämtliche Rennen auf Bildschirmen im Regattadorf zu sehen.

Es passt in das Bild, dass der BSC vermittelt. An vielen Schrauben wird gerade gedreht. „Wir wollen uns für die Zukunft aufstellen. In den nächsten Jahren stehen einige Modernisierungen in der Infrastruktur an. Die ersten Schritte dahin haben wir schon jetzt geschafft“, schaut BSC-Vorstand Detlef Frobese trotz neuer Herausforderungen entspannt in die Zukunft der größten Bremer Wassersportveranstaltung.

"Die Konkurrenz in Bremen war für die zweite Reihe zu stark"

Das sportliche Fazit des Landesruderverbands Bremen ist gemischt. Bei den Senioren und den U17-Ruderern war die Ausbeute zufriedenstellend. Nur die U19-Ruderer konnten keine Siege sammeln, vielmehr war der Abstand zu den Siegbooten sogar recht groß. „Unsere stärksten Junioren mussten in München den Bundestrainern vorrudern. Für die zweite Reihe war die Konkurrenz in Bremen noch etwas zu stark“, relativierte Landestrainer Peter Lange.

In der U17 setzten fünf Aktive ein dickes Ausrufezeichen. Pia Lüsse (Vegesacker RV) und Antonia Düchting (Bremer Ruderverein von 1882) waren 2016 Deutsche Vizemeister im Vierer-ohne. Gemeinsam mit den Bremerhavener Ruderinnen Rieke Lühr und Yasmin Haider möchten sie bei der DM wieder ein Wörtchen mitreden.

Nach einem knappen Sieg zum Auftakt folgte am Sonntag eine noch bessere Vorstellung. Lasse Tietz (BRV 1882) konnte die technischen Vorgaben zwar nicht so umsetzen, wie es sich Trainerin Christina Mahler wünschte, etablierte sich mit insgesamt drei Siegen aber unter den besten Einerfahrern der Regatta.

„Mit den beiden Booten wollen wir zur Meisterschaft, und zumindest bei den Mädchen ist das A-Finale das klare Ziel“, wertete Mahler die Rennen am Sonntag aus. Doch auch im jüngeren U17-Jahrgang zeigten einige Sportler gute Rennen. Für Jonah Lohse (Bremer RC Hansa) gab es den ersten Sieg im Einer. Johanna Honnen (Bhv RV) schaffte sogar zwei Erfolge. Unterm Strich „ein gutes Wochenende“, fasste es die U17-Verantwortliche des Landesruderverbands zusammen.

Im Achter siegte die jüngere Generation

In den Altersklassenrennen sorgte Uwe Schüßler (BRC Hansa) für zwei Siege. Im Vierer und im Mixedzweier mit Karen Schmols setzte er die gute Saison der Hansa-Masters fort. Für die Gastgeber siegte Detlef Frobese gemeinsam mit Klaus Hartstock (BRV 1882) im Zweier-ohne.

In der offenen Altersklasse sorgte das Vereinsduell des Bremer Rudervereins im Vierer für Spannung. Das bessere Ende für sich hatten Judith Maurer und Melanie Baues, die gemeinsam mit Hannah Bornschein und Julia Hoffmann (Köln/Speyer) das jüngere Team distanzierten.

Im Achter wiederum siegte die jüngere Generation. Mit einer klaren Bootslänge setzten sich Steuerfrau Djamila Bojarra, Paulina Düchting, Jannika Moye, Levke Gill, Paula Prondzinsky (BRV 1882), Wiebke Schütt, Ricarda Lang (BRC Hansa), Svenja Leemhuis (Stuttgart) und Julia Lange (Bremerhavener Ruderverein) gegen die Studentinnen der Jacobs University durch.

Der siegreiche Achter startet in ähnlicher Besetzung Anfang Juni in Breslau. Für die Ruderinnen des Vereins für Hochschulsport an der Uni Bremen geht es dort gegen europäische Uniteams um den Odra-Cup. „Vor einigen Jahren hatten wir dort Männerteams am Start. Dass wir nun Studentinnen melden können, zeigt, wie stark wir in den letzten Jahren im Frauenrudern geworden sind“, freut sich Uniobmann Knud Lange.

Im Zweier mussten seine Studentinnen auf der Heimregatta ausfahren, wer zur Hochschul-Europameisterschaft die Rollsitze für den VfH besetzen darf. Deutlich setzten sich Julia Lange und Ann-Kathrin Weber (BRV 1882) gegen Moye/Schütt durch. Mit dem zweiten Bremer EM-Boot fmit Stefan Giesen (VRV) und Janosch Brinker (BSC) war Lange auch zufrieden. Die Meldung beim europäischen Studentensportverband soll noch in dieser Woche erfolgen – nach der Regatta ist für die meisten Ruderer schon wieder vor der Regatta.