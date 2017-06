Enorm vielseitig: Wiebke Oelgardt vom SV Werder Bremen ist nicht nur eine begabte Speerwerferin. Sie beherrscht alle Disziplinen des Siebenkampfs. (Christina Kuhaupt)

Wenn Wiebke Oelgardt so weitermacht, dann bekommt sie mit ihrem Ast bald ein Problem. Sie hat ihn mal in der Ostsee gefunden und mit nach Hause genommen, und jetzt hängen ihre Medaillen dran. „So um die 30“ seien es schon, sagt sie. Noch droht der Medaillen-Ast nicht zu brechen. Aber irgendwann wird er halt voll sein.

Das ist aber auch schon das einzige Problem, dass Oelgardt mit der Leichtathletik hat. Wer mit ihr spricht und mit den Menschen, die sie kennen, der gewinnt den Eindruck, dass sie die Leichtathletik und das Leben ziemlich souverän kombiniert: Sie hat im Sport Erfolg, kommt in der Schule klar – und vergisst auch die Freunde nicht. „Sie managt das so, dass alles klappt“, sagt ihre Mutter Janina Oelgardt. „Sie ist schnurgerade vom Charakter her. Einfach vorbildlich“, sagt ihr Trainer Roman Fricke vom SV Werder Bremen.

Wiebke Oelgardt hat schon vor vielen Jahren gelernt, Verantwortung für sich und für ihr Leben zu übernehmen. „Sie war früh auf sich selbst gestellt“, erzählt Janina Oelgardt – denn sie und ihr Mann arbeiten, beide in Vollzeit. So habe sich die Tochter daran gewöhnt, Entscheidungen selbst zu treffen und von den Eltern danach nur noch absegnen zu lassen. „Sie weiß genau, was sie will“, sagt Janina Oelgardt.

„Sie hat keine Schwächen“

15 Jahre ist ihre Tochter jetzt alt, Ende Juli wird sie 16. Im vergangenen Jahr hat sie die bisher größten Erfolge ihrer Karriere gefeiert: Sie wurde Dritte bei der Deutschen Meisterschaft im Blockmehrkampf Sprint/Sprung und Dritte bei der Deutschen Meisterschaft im Speerwurf in der Altersklasse U 16. Sie ist ein Multitalent, sie weiß selbst nicht so recht, welche Disziplin ihr am besten gefällt. Das ändere sich ständig, sagt sie: „Mal habe ich Phasen, wo ich Weitsprung besonders gerne mag oder Hochsprung, dann wieder Hürdenlauf, dann eher wieder Speer.“ Ihr Trainer Fricke sagt: „Sie hat keine Schwächen.“ Er findet es gut, dass sie, die Siebenkämpferin, so vielseitig ist. Auch weil ihre Knochen, Muskeln und Sehnen dadurch weniger belastet werden.

Hin und wieder muss Fricke ein bisschen darauf achten, dass seine Sportlerin die Signale ihres Körpers nicht ignoriert. „Sie verrät mir manchmal erst nach dem Training irgendwelche Wehwehchen im Rücken oder am Schienbein“, sagt er. Ihre Mutter berichtet: „Wenn sie mal erkältet ist, müssen wir ihr regelrecht verbieten, zum Training zu gehen.“ Aber es ist keine Verbissenheit, die Wiebke Oelgardt treibt, es ist ihre Disziplin. Sie erzählt, besonders nach anstrengenden Trainingseinheiten fühle sie sich gut; sie denke dann: „Ich habe was getan, ich habe was geschafft.“ Und wenn sie in der nächsten Einheit eine Übung dann nicht mehr nur 30 Sekunden durchhalte, sondern 40, dann mache sie das stolz. Fricke sagt, sie komme immer, wirklich immer pünktlich zum Training. Ihre Mutter sagt, sie sage nie eine Einheit ab: „Da gibt es keine Ausreden, auch wenn sie mal viele Hausaufgaben hat.“

Warum macht diese Sportlerin das? Warum ist ihr die Leichtathletik so wichtig? Wiebke Oelgardt sagt, sie habe das Laufen, das Springen und das Werfen schon immer faszinierend gefunden, schon bei den Bundesjugendspielen: „Ich habe dann zu Hause gesagt, ich möchte Leichtathletik machen.“ Da war sie in der vierten Klasse, und sie spielte schon Handball im Verein. Nun machte sie also beides. Ein paar Jahre ging das so, und es ging gut. Wiebke Oelgardt hatte Talent, hier wie dort. In der siebten Klasse aber spürte sie, dass beides zusammen zu viel wurde – und dass sie sich entscheiden musste. „Es war nicht einfach“, sagt sie. „Aber ich wusste, ich konnte mir das Leben nicht ohne Leichtathletik vorstellen.“ Also hörte sie mit dem Handball auf. Roman Fricke sagt: „Da können wir, glaube ich, alle ganz froh sein. Das war schon die richtige Entscheidung.“

Training dreimal wöchentlich

Seit vier Jahren ist er mittlerweile ihr Trainer. Nach und nach hat er ihr Übungspensum erhöht. Zurzeit, in der Sommersaison, trainiert Wiebke Oelgardt dienstags, mittwochs und donnerstags mit ihm. Am Wochenende hat sie meistens Wettkämpfe. An den trainingsfreien Tagen erledigt sie die Hausaufgaben, die ihr Trainer ihr gibt: mal zwei Stunden Fahrradfahren, mal 30 Minuten Schwimmen, mal eine Stunde Joggen. Dazu Dehnen und Kräftigung. Im Winter oft auch Seilspringen. Fricke sagt, sie gehe alles sehr professionell an, ernsthaft und fokussiert.

Aber sie verkrampft dabei nicht. „Sie ist im Wettkampf völlig entspannt und macht ihr Ding“, sagt Janina Oelgardt. „Und entweder es läuft – oder es läuft auch mal nicht so gut.“ Welchen Platz sie mache, das sei für ihre Tochter nicht wichtig. Sie wolle nur an ihre Bestleistung herankommen oder sie sogar steigern: „Sie freut sich auch, wenn andere besser sind. Sie ist da nicht neidisch.“ Der Spaß, sagt Janina Oelgardt, sei ihrer Tochter wichtiger als der Erfolg. Und Spaß hat Wiebke Oelgardt. Deshalb hat sie auch nicht den Eindruck, sie müsse für die Leichtathletik auf etwas verzichten. „Ich mache das, was ich mache, ja alles, weil ich das machen möchte“, sagt sie. „Wenn ich was anderes lieber machen würde, dann würde ich das machen.“

Sie weiß noch nicht, wohin ihr Weg sie mal führen und wie gut sie mal werden wird. Sie denkt darüber auch gar nicht nach. „Ich versuche, im Jetzt zu leben und jetzt das Beste zu geben und aus der Saison das Beste zu machen“, sagt sie. Klar, sie würde gern oft an Deutschen Meisterschaften teilnehmen, und sie hat irgendwo im Hinterkopf den Traum, den jeder Sportler hat: Olympische Spiele zu erleben. Aber ob dieser Traum wahr wird? „Vielleicht – vielleicht nicht“, sagt Wiebke Oelgardt, und sie klingt, als denke sie: Es gibt Wichtigeres im Leben.

Ihre Mutter sagt, sie und ihr Mann wünschten der Tochter natürlich, dass sie es mal zu den Deutschen Meisterschaften der Erwachsenen schafft oder sogar zu einem internationalen Wettkampf. Aber sie wüssten auch, dass Sportler in ihren Leistungen manchmal nicht vorankommen. „Wir machen ihr keinen Druck“, sagt Wiebke Oelgardt. „Wenn sie keine Lust mehr hat, wären wir die letzten, die sagen, sie muss weitermachen.“

„Sie erhöht ihr Level“

Und ihr Trainer? Er weiß, wie groß ihr Talent ist. Er sagt: „Wiebke erhöht nach und nach ihr Level. Sie verfeinert Techniken, die andere in ihrem Alter noch lange nicht erreichen können.“ National zähle sie schon jetzt zu den besten Athletinnen ihres Alters, sagt Fricke, und wenn sie sich weiter kontinuierlich steigere, dann habe sie alle Chancen, in ihrem Sport Karriere zu machen. Denn wer in einer Wurf- oder Sprungdisziplin oder im Mehrkampf in Deutschland zur Spitze zähle, der habe automatisch auch bei internationalen Wettkämpfen Aussichten auf eine Medaille – weil das nationale Niveau in diesen Disziplinen so hoch sei.

Fricke muss es wissen. Er ist einst selbst ein guter Leichtathlet gewesen. Er ist mehrmals Deutscher Meister im Hochsprung geworden und hat an Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen teilgenommen. Fricke hofft, dass Wiebke Oelgardt „mindestens so gut wird, wie ihr Trainer mal war“. Vor allem hofft er das für sie. Ein klitzekleines bisschen hofft er es aber auch für sich selbst. Fricke sagt, er wolle schließlich heute in seiner Rolle als Trainer nicht weniger Erfolg haben als früher in seiner Rolle als Athlet.

Im nächsten Teil unserer Serie erzählen wir, wie der Boxer David Brzezinski erreichen will, was sein Vater nicht erreicht hat.