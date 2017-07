So sieht sie aus, die Kamera, die das Geschehen in der Bremen-Liga aufnehmen soll. (FR)

Nun läuft die Sache an: Rund eine Woche, nachdem das Internetportal Sporttotal.TV seine Pläne zur Übertragung der Fußballspiele in der Bremen-Liga vorgestellt hatte, werden bereits die ersten Schritte zur Umsetzung des Vorhabens vollzogen. Weil die meisten Sportanlagen der beteiligten Vereine städtisch sind, hat sich Sporttotal.TV bereits an das Sportamt gewandt, und in den kommenden Tagen werden nun die Vereine Besuch erhalten.

Schließlich muss geklärt werden, wo und unter welchen Bedingungen die jeweilige Übertragungskamera installiert werden kann. Das könnte bei diversen Klubs zum Problem werden, weil dort zwischen Haupt- und Kunstrasenplatz gependelt wird. Für diese Fälle hat das Internetportal aber bereits angekündigt, im Zweifelsfall auch zwei Plätze mit einer Kamera ausstatten zu wollen. Wo sich allerdings kein geeigneter Mast zur Installation befindet, muss erst noch einer errichtet werden – und das erfordert eine Baugenehmigung.

Es ist also noch einiges zu tun, und deshalb dürfte die Übertragung der Bremen-Liga-Spiele vermutlich nicht mit dem Saisonstart am 28. Juli beginnen. Dass es aber schon bald zu Livebildern kommen wird, steht wohl außer Frage. „Die Vereine haben das ja sehr positiv aufgenommen“, sagt Michael Grell, Vizepräsident des Bremer Fußball-Verbandes. Von welchem Platz es am Ende zu einer Übertragung im Internet kommt, weiß er natürlich nicht. Aber es dürften doch einige Mannschaften demnächst live zu sehen sein.

„Tolle Geschichte“

„Wir werden das wohl annehmen“, sagt Volker Fahlbusch, Trainer der BTS Neustadt. Hagen Kelber, Abteilungsleiter von Aufsteiger BSC Hastedt, findet: „Man muss mit der Zeit gehen, und das ist eine gute Weiterentwicklung“. Für Benjamin Eta ist die Liveübertragung ebenfalls eine „tolle Geschichte“. Der Trainer des TuS Schwachhausen hebt die Möglichkeit hervor, kommende Gegner zu beobachten. Denn für die 9,90 Euro, die angesichts der Zusammenarbeit mit Sporttotal.TV fällig werden, erhalten die Vereine auch Zugriff auf sämtliche Spiele der Liga.

Aber Benjamin Eta sorgt sich auch ein bisschen. „Vielleicht werden die ohnehin wenigen Zuschauer noch weniger“, vermutet der Trainer aus Schwachhausen. Zudem wünscht er sich, dass mit den Übertragungen eine „Einnahmequelle“ verbunden ist, etwa durch Werbung. „Es soll nach einem Jahr Vermarktungsmöglichkeiten geben“, sagt Michael Grell. Wie sie im Einzelnen aussehen werden, weiß er allerdings noch nicht. Aber noch gilt es ja, das ein oder andere zu klären, ehe es tatsächlich heißt: Bremen-Liga live.