Bei dem Spiel Metz gegen Lyon kam es zu einem schweren Zwischenfall. (Imago)

Die Partie musste nach 30 Spielminuten unterbrochen werden, nachdem ein Knallkörper unmittelbar neben Anthony Lopes explodiert war. Der Zwischenfall hatte sich vor der Tribüne der Metz-Anhänger ereignet. Metz führte zu diesem Zeitpunkt mit 1:0 gegen die Gäste.

Der Champions-League-Teilnehmer Olympique Lyon teilte mit, Lopes sei im Gesicht getroffen worden. Wie Spiegel Online berichtet, wurde der Portugiese für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Partie gewertete wird, ist noch nicht entschieden.

Bereits in der Vergangenheit gab es Böllerwürfe, die Spieler auf dem Feld trafen. So wurde etwa Robert Lewandowski wurde im November beim WM-Qualifikations-Spiel in Rumänien, bei dem er mit der polnischen Nationalmannschaft antrat, von einem Knallkörper getroffen. (wk)