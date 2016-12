Der mittlerweile in die Fußball-Bezirksliga abgestürzte SV Wilhelmshaven kehrt trotz seines juristischen Erfolgs über die Verbände Fifa und DFB nicht in die Regionalliga zurück. Das bekräftigte der zuständige Norddeutsche Fußball-Verband (NFV) am Freitag in Frankfurt. „Eine Wiedereingliederung in die Regionalliga Nord kann es nicht geben. Die Entscheidung über den Zwangsabstieg war nicht ursächlich für den Abstieg, denn der Verein ist bereits alleine aus sportlichen Gründen abgestiegen“, sagte Heiko Petersen als Vorsitzender des Verbandsgerichts des NFV.

In der Spielzeit 2013/2014 belegten die Wilhelmshavener in der Regionalliga Nord den 16. Platz und hätten damit auch sportlich den Weg in die Oberliga antreten müssen. „Der Verein hat bis zum Ende gespielt und sich für die neue Saison beworben. Es fehlt für mich daher die Grundlage für eine solche Forderung“, sagte DFB-Vizepräsident Rainer Koch mit Bezug auf eine schnelle Rückkehr. Der in diesem Fall unbeteiligte Dachverband erklärte, er unterstütze die Entscheidung des NFV.

"Verein hat nach der Entscheidung mehr Punkte geholt als davor"

Petersen verdeutlichte, dass die fehlende sportliche Motivation nach dem bereits im Februar feststehenden Zwangsabstieg keine Begründung sein könne. „Dies läuft ins Leere. Der Verein hat nach der Entscheidung mehr Punkte geholt als davor“, sagte der Funktionär. NFV-Präsident Eugen Gehlenborg wolle den Austausch mit Wilhelmshaven weiter pflegen, obwohl eine Wiedereingliederung in die Regionalliga Nord nicht möglich sei. Bereits am Donnerstag habe es ein Gespräch zwischen Verein und Verband gegeben. Ein Schadenausgleich für den Verein soll im Raum stehen.

Im September hatte der Bundesgerichtshof (BGH) den 2012 von der Fifa verhängten Zwangsabstieg des Ex-Regionalligavereins für unwirksam erklärt. Hintergrund des Falls sind Ausbildungsentschädigungen in Höhe von 157 500 Euro, die der SV Wilhelmshaven im Jahr 2008 an zwei argentinische Vereine hätte zahlen müssen. Der Klub weigerte sich und ging stattdessen in einen jahrelangen Rechtsstreit mit den Verbänden.

Sportlich war die Talfahrt für den Verein aus Niedersachsen indes nicht mehr zu stoppen. Nach dem Zwangsabstieg erhielt der SVW keine Lizenz für die Oberliga und musste in die Landesliga. Es folgte ein weiterer Abstieg in die Bezirksliga – der Versuch, nun auf einen Schlag wieder drei Klassen nach oben zu springen, ist vom Verband unterbunden worden.

Chronologie des Rechtsstreits

Januar 2007: Der SV Wilhelmshaven verpflichtet den Spieler Sergio Sagarzazu, einen Argentinier mit italienischem Pass.

Dezember 2008: Der Fußball-Weltverband Fifa legt eine Ausbildungsentschädigung in Höhe von insgesamt 157.500 Euro fest. Das Geld soll Wilhelmshaven an die argentinischen Klubs River Plate und Atletico Excursionistas zahlen. Der SVW weigert sich.

Oktober 2009: Der Internationale Sportgerichtshof Cas bestätigt die Ausbildungsentschädigung. Wilhelmshaven weigert sich weiter.

März 2012: Der DFB zieht Wilhelmshaven auf Anweisung der Fifa sechs Punkte in der laufenden Runde ab. Weil die Ligen umstrukturiert werden, kann der Verein dadurch nicht absteigen.

August 2012: Wieder werden dem SVW sechs Punkte abgezogen.

Oktober 2012: Die Disziplinarkommission der Fifa ordnet den Zwangsabstieg an. Klagen des SVW vor Sportgerichten scheitern.

Februar 2014: Der NFV verkündet: Wilhelmshaven muss zum Ende der Saison 2013/14 absteigen.

April 2014: Das Landgericht Bremen weist die Klage des SVW gegen den Zwangsabstieg ab. Dezember 2014: Das Oberlandesgericht Bremen erklärt den Zwangsabstieg für unwirksam. Der NFV geht in Revision, der Fall erreicht den Bundesgerichtshof.

20. September 2016: Der BGH erklärt den von der Fifa verhängten Zwangsabstieg des SV Wilhelmshaven für unwirksam.