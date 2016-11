Valerien Ismael und Alexander Nouri haben den Sprung zum Cheftrainer geschafft. (dpa/Nordphoto/WK)

Nun haben es die Wolfsburger mit Valérien Ismaël genauso gemacht wie die Bremer mit Alexander Nouri: Nach der Entlassung von Dieter Hecking haben sie den bisherigen U 23-Coach befördert (Job-Bezeichnung: Interimstrainer), dann den Markt ohne Ergebnis sondiert, daraufhin beim Interimstrainer den Zusatz „Interims-“ gestrichen.

Der Begriff Interimstrainer bedeutete früher, dass ein Jugendcoach einige Wochen lang den Platz auf der Bank warmhalten durfte, bis wahlweise Peter Neururer, Huub Stevens oder Hans Meyer verpflichtet wurden. Und in vielen Fällen erfüllten die sogenannten Feuerwehrmänner ihren Auftrag: Sie löschten den Brand – Klassenerhalt. In ebenso vielen Fällen scheiterten sie aber am Folgeauftrag, aus der verbrannten Erde neue, langlebige Pflanzen zu ziehen. Sprich: den Verein in der folgenden Saison durch ein klares Spielkonzept von der Abstiegszone fernzuhalten.

Pal Dardai und Julian Nagelsmann als positive Beispiele

Also suchte der Verein ein oder spätestens zwei Jahre später den nächsten Retter. Im Rückblick war der Klassenerhalt im ersten Jahr in der Regel die größte Leistung des Trainers – und die Zeit danach verschenkte Zeit, weil die Mannschaft sich nicht weiterentwickelte. Trotzdem folgten die Vereine dem Muster weiterhin – zu groß war die Angst vor dem sportlich und finanziell folgenreichen Abstieg aus der Bundesliga, und zu groß war die Wertschätzung für die angeblich unersetzliche Trainer-Eigenschaft „langjährige Erfahrung“.

Den Kreislauf der Trainerentlassungen, Rettungseinsätze und erneuten Entlassungen versuchen immer mehr Vereine zu durchbrechen, indem sie in kritischen Situationen ihren Mut zusammennehmen und einen Jugendtrainer aus dem eigenen Verein zum Bundesliga-Coach befördern. Und das kurzfristige Risiko, das ein unerfahrener Trainer darstellt, kann sich langfristig auszahlen, wie der Höhenflug von Hertha BSC Berlin unter Pal Dardai und der TSG Hoffenheim unter Julian Nagelsmann zeigt. Beide übernahmen ihre Klubs jeweils im Februar und jeweils auf Platz 17. Dardai coachte bis Februar 2015 die U 15 der Hertha, Nagelsmann bis Februar 2016 die U 19 der TSG. Dardais Hertha lag in der vergangenen Saison lange auf Champions-League-Kurs und wurde am Ende Siebter. Zurzeit belegen Hoffenheim und Berlin in der Bundesliga punktgleich die Plätze drei und vier. Auftrag Klassenerhalt: erfüllt. Folgeauftrag Weiterentwicklung der Mannschaft: auch erfüllt.

Viktor Skripnik scheiterte

Doch es gibt auch Gegenbeispiele. Christian Streich, 16 Jahre lang U 19-Trainer des SC Freiburg und seit 2011 Coach der Bundesliga-Mannschaft, hat mit den Breisgauern zwar schon Europapokalabende erlebt, aber auch den Abstieg in die zweite Liga. Viktor Skripnik, bei Werder vom U 23-Trainer zum Coach der Profis befördert, schaffte mit Werder in seiner zweiten Saison wieder nur den späten Klassenerhalt und musste Anfang der laufenden Saison nach katastrophalen Auftritten gehen.

Bei seinem Nachfolger Nouri ist es ebenso wie bei Valérien Ismaël noch zu früh um zu beurteilen, ob ihre Vereine Werder und VfL Wolfsburg mit den Beförderungen ihrer Jugendtrainer gute Entscheidungen getroffen haben. Auf jeden Fall liegen sie damit im Trend.

Merken Sie sich mal den Namen Stefan Leitl. So heißt der Trainer der U 23-Mannschaft des FC Ingolstadt.