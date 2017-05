Der Konflikt zwischen BVB-Trainer Tuchel und seinem Klubchef Watzke könnte für den gesamten Verein gefährlich werden. (dpa)

Einen Vorteil haben Werders Fußballer im letzten Spiel der Saison schon mal: Sie können sich, anders als ihr Gegner, ganz aufs Kicken konzentrieren. Sie werden nicht davon abgelenkt, wie sich ihre Vorgesetzten öffentlich streiten. Der Konflikt zwischen Hans-Joachim Watzke und Thomas Tuchel, dem Chef und dem Trainer von Borussia Dortmund, scheint nicht mehr zu kitten zu sein. Es geht in diesem Streit schon längst nicht mehr nur um Fakten und Argumente, sondern mindestens genauso sehr um Gefühle, Eitelkeiten, Macht.

Das Schauspiel, das die Dortmunder Führungskräfte da aufführen, ist ein ziemlich absurdes Theater: Ihre Mannschaft kann in dieser Saison noch richtig was reißen. Sie kann sich direkt für die Champions League qualifizieren und den DFB-Pokal gewinnen. Aber Watze und Tuchel benehmen sich, als wollten sie diese Chancen bewusst beschädigen. Sollten die Dortmunder ihre Ziele in der Liga und im Pokal verfehlen, sollten sie scheitern, dann wären daran nicht die Spieler schuld, sondern ihre beiden Vorgesetzten, die das Klima im Klub vergiftet haben. Der Zwist zwischen den beiden Männern muss tief reichen, sonst würden sie sich nicht derart unprofessionell verhalten.

In einer zunehmend glatt gebügelten Branche, in der viele Vereine sich immer mehr abschotten, fällt das Dortmunder Verbalduell auf – zumal der Klub sportlich erfolgreich ist. So heftig wie bei der Borussia greifen sich die Verantwortlichen sonst höchstens in Klubs an, die in der Tabelle abgestürzt sind. Auf Dauer kann eine Mannschaft nicht erfolgreich spielen, wenn ihre Vorgesetzten sich permanent öffentlich angehen. Aber der Dortmunder Streit wird nicht von Dauer sein. Wer am Ende der Sieger in diesem Streit sein wird, ist längst klar: Gegen den langjährigen Klubchef Watzke und seine schwarz-gelbe Hausmacht kann der Trainer Tuchel, der auf manche Dortmunder immer noch fremd wirkt, nicht gewinnen.

Als Watzke in einem kühl kalkulierten Interview einen Dissens mit Tuchel einräumte, hat er den Anstoß zur Eskalation des Konflikts gegeben. Nun ist der Konflikt tatsächlich eskaliert, er wird durch immer neue Aussagen und Gerüchte befeuert, und man denkt: Wenn zwei Partner nicht mehr zusammenpassen, wenn sie sich total voneinander entfremdet haben, dann ist es am besten, wenn sie sich trennen – das ist im Fußball wie im richtigen Leben.

Warum aber hat es so weit kommen müssen? Tuchels sportliche Bilanz ist kaum glaubhaft zu bemängeln – zumal wenn er die Ziele in dieser Saison noch erreicht. Wer ihm aber vorwirft, er sei im Umgang schwierig und detailbesessen und wenig kompromissbereit, der muss sich fragen: Haben die Dortmunder bei seiner Verpflichtung nicht gewusst, wen sie da holen? War ihnen nicht klar, dass sie einen ganz anderen Typen bekommen als den Volkstribun Jürgen Klopp?

Wenn die Borussia und Tuchel sich wirklich trennen, dann wird es spannend sein zu sehen, wer der neue Trainer wird. Der Klub aus Dortmund hat zuletzt jedenfalls bewiesen, dass er mindestens so eigen ist wie sein aktueller Trainer.