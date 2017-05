Schiedsrichterin Bibiana Steinhaus, hier bei einem Spiel der 2. Bundesliga. (dpa)

Die 38 Jahre alte Bibiana Steinhaus wird künftig in der ersten deutschen Fußball-Bundesliga Spiele leiten. Dies hat der Deutsche Fußballbund am Mittag auf seiner Homepage und auf Twitter bekannt gegeben. Die Polizeibeamtin sagte in einem Gespräch mit dem Verband, dass ein Traum für sie wahr werde.

Als sie von ihrer Beförderung erfahren hat, sei sie zunächst ungläubig, aber auch glücklich gewesen. "Es war einfach eine turbulente Achterbahnfahrt der Gefühle", sagte sie. "Es ist zum einen Bestätigung für die harte Arbeit auf dem Weg bis hierhin, zum anderen aber auch großer Ansporn so wie bislang weiterzuarbeiten."