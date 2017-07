Tiefe Gräben: Ein Streit zwischen Hannovers Präsident und Mäzen Martin Kind und engagierten 96-Fans trübt die Freude über den Wiederaufstieg. (Peter Steffen, dpa)

Es sind wirklich herrliche Fotos, die weit weg der Heimat im sonnigen Nordfriesland entstehen. Während die Profis von Hannover 96 bester Dinge sind und sich im Strandort Sankt Peter-Ording in idyllischer Lage auf ihre Rückkehr in die Fußball-Bundesliga vorbereiten, ziehen in der Heimat düstere Wolken auf. Denn Hannover 96 macht in diesen Tagen mit dem Kuriosum Schlagzeilen, dass der Verein offenbar keine Lust hat auf neue Mitglieder – zumindest aus bestimmten Kreisen. Ein Streit zwischen Präsident Martin Kind und engagierten Fans trübt die Freude über den Wiederaufstieg. Er offenbart, wie tief der Graben zwischen der Vereinsführung und seiner kritischen Opposition geworden ist. Auf so manche Rechtsanwalts-Kanzlei in der Region Hannover dürfte in den nächsten Wochen ein sportliches Pensum Arbeit zukommen.

Eigentlich ist Kind, wenn es um die Belange von Hannover 96 geht, ein sehr mitteilungsbereiter Funktionär. Als Vorstandsvorsitzender, Geschäftsführer in mehreren Gesellschaften, Hauptgesellschafter und Mäzen hält der 73 Jahre alte Unternehmer alle Fäden fest in der Hand. Ob er das vornehmlich im Sinne des Vereins oder auch für seine eigenen Belange tut, lässt sich nicht immer ganz zweifelsfrei beurteilen. Eine sehr lautstarke Gruppe von Fans unterstellt Kind, dass er die sogenannte 50+1-Regel abschaffen und endgültig die Tür für Investoren oder Käufer von Hannover 96 öffnen will.

Stimmung ohnehin schon schlecht

Sie hatte im Mai während einer Zugfahrt zum letzten Zweitliga-Saisonspiel in Sandhausen 119 Freunde des Fußballs überredet, Mitgliedsanträge zu unterschreiben. Dass diese als gesammeltes Paket auf der Geschäftsstelle von Hannover 96 abgegeben worden sind, war keine erstklassige Idee. Der Verein ist skeptisch geworden, hat nachgedacht und ist zu dem Schluss gekommen, die Aufnahme in den Verein zu verweigern. „Wir bestätigen, dass wir im Interesse des Vereins Hannover 96 die Entscheidung getroffen haben, 119 Mitgliedsanträge abzulehnen“: Mit dieser Stellungnahme lässt sich Kind zitieren. Von weiteren Nachfragen zum Thema bittet er abzusehen und schweigt sich aus.

Irgendwie passt bei Hannover 96 seit geraumer Zeit etwas nicht zusammen, was eigentlich gemeinsame Ziele haben sollte. Im Stadion am Maschsee haben erst rund um den Abstieg in der Saison 2015/16 und dann auf dem Weg zum Wiederaufstieg die „Kind muss weg“-Rufe ihren Stammplatz gefunden. Sie werden stets von einer Minderheit angestimmt und können doch nicht ganz vernachlässigt werden. Denn neben sogenannten Fans, die Spaß an Gewalt und Pyrotechnik haben, gibt es natürlich auch viele Anhänger, die sich Gedanken und Sorgen um ihren Lieblingsverein machen.

Das Firmenkonstrukt, das Kind in den vergangenen 20 Jahren seiner Regentschaft rund um die Fußballmannschaft von Hannover 96 hat entstehen lassen, mag gut funktionieren. Es ist für den breiten Teil der Bevölkerung aber nicht verständlich und durchschaubar. Kind vertritt die grundlegende Auffassung: Wer einem Profiverein sein Geld gibt, sollte als Investor auch die Entscheidungshoheit besitzen. Einen Beschluss, der auf der jüngsten Mitgliederversammlung gefasst worden ist, deutet er zu seinen Gunsten. Während die Opposition im Verein glaubt, dass Kind mit ihr über weitere Schritte im Gesellschaftsrecht diskutieren müsste, spricht der 96-Boss nur von einer Empfehlung – an die er sich offenbar gar nicht halten will. Hannover 96 soll unter der Regie von Kind selbst bestimmen können, was seine Geldgeber mit dem Profibereich vorhaben. Und der Verein behält sich das Recht vor zu entscheiden, wer ihm beitreten darf und wer nicht.

Angst oder Hilflosigkeit?

Das Grummeln hinter den Kulissen des Vereins steckt voller Merkwürdigkeiten. Einerseits fährt der Verein eine Kampagne nach der anderen, um neue Mitglieder und Stadionbesucher für sich verbuchen zu können. Andererseits schlägt er kritischen Nachfragern die Tür vor der Nase zu und nimmt eine miserable Außendarstellung in Kauf, die bundesweit für Schlagzeilen sorgt. Aus Angst? Aus Hilflosigkeit? Am 26. September ist Martin Kind 20 Jahre lang jener Mann, der die Geschicke von Hannover 96 geleitet hat. Eine Ausnahmeregel der Deutschen Fußball Liga gestattet es ihm dann, ohne jene 50+1-Regel, die die Macht von Investoren zugunsten des Sports begrenzt, weiter zu wirtschaften. Dass auf dem Weg dahin noch eine konstruktive Gesprächskultur zwischen Vereinsführung und kritischen Fans entsteht, darf bezweifelt werden.