Nach dem Abpfiff der Partie Hannover 96 gegen den SV Sandhausen stürmten Fans den Platz. (nordphoto)

Nach dem 0:0 am letzten Spieltag und dem zweiten Platz ihrer Mannschaft in der 2. Fußball-Bundesliga seien am Sonntag mehrere tausend Fans der Niedersachsen über Zäune geklettert und auf den Platz gelaufen, berichtete die Polizei. Demnach verletzten sich dabei drei Zuschauer schwer an Arm oder Hand. Sie kamen ins Krankenhaus. 14 weitere Fans wurden leicht verletzt. Zudem beschädigten die feierenden Anhänger im Stadion einen großen Teil der Werbebanden sowie beide Tore.

Bereits beim Verlassen eines Sonderzugs vor dem Spiel waren Gästefans mit Pyrotechnik und Sachbeschädigungen auffällig geworden. Kurz vor Ablauf der 90 Minuten der Partie in Sandhausen versuchten einige Zuschauer dann erstmals, auf das Spielfeld zu gelangen. Die Partie musste daraufhin kurzzeitig unterbrochen werden. (dpa)