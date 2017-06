Die Profivereine in Deutschland wollen ihre Erträge in der Auslandsvermarktung steigern und kooperieren deshalb seit einigen Monaten mit dem chinesischen Fußballverband. Der Fußballmarkt in China bietet viele Chancen, und nachdem die deutschen Klubs den Vermarktungs-Trend in Asien lange verschlafen hatten, wollten sie in China vorne dabei sein.

Weil der Fußball in China ebenfalls profitieren soll, spielt die U 20-Nationalmannschaft in der kommenden Saison in der Regionalliga Südwest mit – um sich für die Olympischen Spiele in drei Jahren zu wappnen.

Vor knapp zwei Wochen hat sich, um das anzubahnen, in Frankfurt eine hochkarätige Runde versammelt. Aus China waren Vertreter der Super League angereist, der chinesische Fußball-Verband (CFA) hatte ebenso hochrangige Mitarbeiter nach Deutschland geschickt wie die Profiklubs aus dem Reich der Mitte. Vorstandsmitglieder der Deutschen Fußball-Liga (DFL), des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) und die Bosse einiger Bundesligavereine trafen sich mit der großen Delegation aus China.

Bei dem Gipfeltreffen im Zentrum des deutschen Fußballs ging es um viel Geld für die Profivereine, um ein zusätzliches Team in der Regionalliga – und um die Möglichkeit, die Entwicklung der chinesischen Olympia-Auswahl zu unterstützen.

„Die Chinesen haben einen Plan, die wissen genau, was sie wollen“, sagt Felix Kurz. Der Journalist organisiert seit vielen Jahren Fußballturniere zwischen deutschen und chinesischen Nachwuchsteams und kennt als Vizepräsident der „Arbeitsgemeinschaft Deutscher China-Gesellschaften“ die Ambitionen der Chinesen.

Weiterbildung außer Konkurrenz

Bei den Olympischen Spielen in drei Jahren in Tokio will China erstmals eine Spur im Welt-Fußball hinterlassen. Den Kern der Olympiaauswahl in drei Jahren wird die aktuelle U 20-Nationalmannschaft bilden. Weiterentwickeln sollen sich die Spieler, indem sie in der kommenden Saison außer Konkurrenz in der Regionalliga Südwest gefordert werden.

In der Südwest-Staffel der vierten Liga stehen 19 Mannschaften in Konkurrenz, sodass ein Verein pro Spieltag frei hat. Beziehungsweise frei hatte, denn jetzt gibt es das Duell mit der chinesischen U 20-Auswahl.

Die Chinesen werden in der Nähe von Heidelberg ihr Quartier beziehen. Sie verfügen aber über kein eigenes Stadion, sodass jeder Klub der Liga zwei Heimspiele gegen die Chinesen austragen wird. Jeweils 15.000 Euro erhalten die Vereine, um ihnen die auferlegten Freundschaftsspiele schmackhaft zu machen. Offiziell gemacht werden soll die Kooperation auf höchster Regierungsebene Anfang Juli in Berlin im Beisein von Chinas Staatspräsident Xi Jinping.

Die Fakten sind geschaffen und sollen auf der Managertagung der Regionalliga Südwest festgezurrt werden. Offen bleibt, ob die Pläne der Chinesen aufgehen. Realistisch werden die Klubs der Liga das eigentlich spielfreie Wochenende nutzen, um den Spielern aus der zweiten Reihe Spielpraxis zu geben.

Trainer befürchten Verletzungen

„Man muss abwarten, mit welchem Elan die Chinesen spielen und ob es eine Verletzungsgefahr für die Spieler gibt“, sagt Gerd Dais, Trainer des SV Waldhof Mannheim. Der frühere Bundesligist will in die Dritte Liga aufsteigen und wird deshalb die eigenen Interessen über die der Gäste aus Asien stellen. Mit dieser Meinung steht der Fußballlehrer aus Mannheim nicht alleine da.

Die Pläne werden kontrovers diskutiert. Marc-Nicolai Pfeifer, der Geschäftsführer der Stuttgarter Kickers, zählt zu den wenigen, die begeistert sind. „Eine großartige Idee. Wir rollen dem chinesischen Olympiateam den roten Teppich aus“, sagte der Kickers-Chef.

Der Traditionsverein Rot-Weiß Essen, als Mitglied der Regionalliga West nicht direkt von den Plänen betroffen, reagierte anders und spottete: „Lieber DFB, hiermit würden wir uns gerne schon für die Bundesliga-Saison 2018/19 anmelden – wenn es sein muss auch außer Konkurrenz. Wir würden dafür in der nächsten Saison unter der Woche auch jeden Mittwoch gegen die chinesische Altherren-Nationalmannschaft antreten.“

Der Graben zwischen den Profi-Fußballligen und dem Amateurbereich wird durch die aktuellen Pläne zur deutsch-chinesischen Freundschaft nicht kleiner.