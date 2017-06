Schiedsrichter Slavko Vincic zeigt eine gelbe Karte in der Partei Deutschland-Italien bei der U21-EM. Ginge es nach dem slowakischen Trainer Pavel Hapal, hätte beide Teams die rote Karte für die Partie verdient. (dpa)

Der slowakische U21-Nationaltrainer Pavel Hapal hat nach dem EM-Aus seines Teams scharfe Kritik an dem 0:1 zwischen Deutschland und Italien geübt.

"Das, was die Deutschen und Italiener vorgeführt haben, war eine große Schande", sagte der frühere Leverkusener Bundesliga-Profi. "Ich bin unglaublich enttäuscht, wie alle."

Durch das 0:1 hatten es sowohl Italien als auch Deutschland ins Halbfinale geschafft. Die Slowakei schied dagegen aus, weil sie als Gruppenzweiter das um ein Tor schlechtere Torverhältnis hatte.

"Falls die Engländer und Spanier ins Finale kommen, schaue ich mir das gerne an. Ansonsten werde ich mir diese Art von Fußball nicht mehr anschauen", schimpfte Hapal.

Da die EM in Polen erstmals mit zwölf Teams gespielt wird, kommen nur die Gruppenersten und der beste von drei Zweiten ins Halbfinale - in diesem Fall Deutschland. "Es ist traurig, dass diejenigen weitergekommen sind, die kühl kalkuliert haben", sagte Hapal mit Tränen in den Augen und gebrochener Stimme.

Der U21-Coach forderte Konsequenzen. "Wie kann es Fair Play sein, dass ich auf eine 0:1-Niederlage hin spiele, das gehört doch nicht in den Fußball?", sagte er. "Also sollte jemand etwas unternehmen, auch wenn es große Länder betrifft wie Deutschland."

DFB-Sportdirektor Horst Hrubesch wies Vorwürfe zurück, Deutschland und Italien hätten in der Schlussphase der Partie eine Art Nichtangriffspakt geschlossen. "Die Italiener konnten was verlieren, wir konnten was verlieren, und so kommt dann halt zum Schluss, dass man doch einfach den Ball nur hin- und her spielt", sagte er.