Nichts geht mehr: Einige Zuschauer haben das Hamburger Stadion mit ihrer Pyrotechnik so vernebelt, dass der Schiedsrichter gleich nach dem Anpfiff das Spiel erstmal unterbrechen muss. Am Ende unterliegt der HSV überraschend mit 1:2 gegen Darmstadt. (dpa)

Der Hamburger SV gehört zu den Klubs mit den häufigsten Pyrotechnik-Vergehen, alleine seit Beginn dieses Jahres musste der ewige Bundesligist mehr als 60.000 Euro an den Deutschen Fußball-Bund überweisen, weil seine Fans Feuerwerk gezündet hatten.

Die jüngste Inszenierung einiger Ultras auf der Nordtribüne des Volksparkstadions dürfte dem HSV nicht nur die nächste Strafzahlung einbringen, sondern kostete vielleicht sogar Punkte, wenn man die Protagonisten nach der 1:2-Niederlage gegen den Tabellenletzten Darmstadt 98 richtig verstanden hat. „Das hat uns in dem Moment geschadet“, sagte Torwart Christian Mathenia nach der Niederlage. Sportchef Jens Todt drückte sich ähnlich aus. „Diese Aktion war überhaupt nicht hilfreich“, sagte er.

Diese Aktion – damit meinte er die Rauch-Show, die einige Fans zu Beginn des Spiels aufgeführt hatten. Sie vernebelten das Stadion, kurz nach dem Anpfiff war schon wieder Pause, Schiedsrichter Sascha Stegemann unterbrach die Partie für einige Minuten, bis wieder klare Sicht in der Arena herrschte. Zwar machte kein Hamburger den Zwischenfall direkt verantwortlich für die erste Heimniederlage des Jahres, sie wussten, dass sie keine gute Leistung geboten hatten, dass sie „einfach nicht optimal gespielt“ hatten, wie Mittelfeldmann Lewis Holtby es formulierte.

Pyro-Problem in dieser Saison beim HSV verschärft

Doch im Fußball können ja auch Kleinigkeiten große Wirkung haben, es kann die Konzentration der Mannschaft schon durcheinander bringen, wenn sich die Abläufe ändern, gerade vor dem Spiel und zu Spielbeginn. „Man kommt raus, ist voll auf Power und will Gas geben“, so beschrieb Torwart Mathenia das üblichen Prozedere, doch gegen Darmstadt wurde dieses Rhythmus früh gestört durch das Feuerwerk der Fans und die dazugehörige Unterbrechung. „Das war ein bisschen unglücklich“, sagte Mathenia.

Das Problem mit den Feuerwerkern in der Kurve ist natürlich nicht neu, doch es hat sich in dieser Saison verschärft beim HSV, weil sich eine neue Ultra-Gruppe etabliert hat und neuerdings auch im eigenen Stadion gezündelt wird, was selbst unter radikalen Fans eigentlich als Tabu gilt. Es gibt Streit zwischen einigen Ultras und dem Verein, es geht um Stadionverbote und angebliche Willkür, wie so oft in solchen Fällen, weshalb sich die Zündeleien auch als Protest gegen die Klubführung und als Machtdemonstration deuten lassen. Als Zeichen, dass die Fans machen, was sie wollen, auch im eigenen Stadion.

Das Thema ist sensibel, weil der HSV wie kaum ein anderer Verein von der Unterstützung durch die Anhänger lebt und die Eintracht zwischen Klub und Publikum eigentlich ein großes Plus im Abstiegskampf darstellt. Neun Heimspiele nacheinander hatten die Hamburger bis zur Niederlage gegen Darmstadt nicht verloren, unter anderem gab es Siege gegen Mannschaften wie Leverkusen, Schalke, Mönchengladbach und Hoffenheim, was auch mit der wuchtigen Atmosphäre im heimischen Stadion zu tun hatte.

Verein kann sich am Ende dieser Saison keinen Zwist mit den Fans leisten

Der HSV pflegt den Mythos von der Festung Volkspark – und kann sich in den finalen Phase der Saison keinen Zwist mit dem Anhang leisten. „Unsere Fans wurden in den vergangenen Wochen zu Recht gelobt. Es ist Gold wert, was hier an Unterstützung abgegangen ist. Das muss so bleiben“, appellierte Sportchef Todt.

Denn wie es aussieht, muss der Hamburger SV auch in dieser Saison wieder bis zur letzten Sekunde um den Klassenerhalt bangen. Gegen Darmstadt zeigten die Mannschaft wenig von dem, was sie in den vergangenen Wochen stark gemacht hatte. „Ein bisschen gelähmt“ habe sein Team gespielt, hatte Trainer Markus Gisdol nach der überraschenden Niederlage gegen den wahrscheinlichen Absteiger gesagt.

Nach vorne ging wenig für die Hamburger, hinten waren sie nachlässig und gestattet–en den Darmstädtern den Doppelpack durch die Tore von Aytac Sulu und Felix Platte kurz nach der Pause. Und so beträgt der Vorsprung auf den Relegationsplatz vor der Partie beim Abstiegs-Konkurrenten Augsburg am Sonntag plötzlich wieder nur einen Punkt. Störungen von den Rängen kann der HSV im Moment besonders schlecht gebrauchen. (dpa)