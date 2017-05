Thomas Tuchel: Pokalsieger, Innovator, einer der besten Trainer Deutschlands. Trotzdem klappt es nicht mit ihm und dem BVB. (Fabrizio Bensch, REUTERS)

Es sind große, einprägsame Bilder, die nach Finalspielen entstehen, Gewinner feiern im Glitterregen, tanzen mit ihrer Trophäe, während auf der Verliererseite Tränen über graue, leere Gesichter fließen. So war es auch während der Dortmunder Jubelfeier nach dem 2:1-Sieg im DFB-Pokalfinale gegen Eintracht Frankfurt, doch irgendwann tauchten zwei Männer auf den Bildschirmen im Stadion auf, die besonders versteinerte Verliererminen trugen.

Mit einem geradezu demonstrativen Missbehagen beobachten BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke und Präsident Reinhard Rauball, wie Trainer Thomas Tuchel unter dem Jubel seiner Spieler den golden Pokal in den Himmel hob, und man brauchte keinen Gedankenleser, um zu ermessen, was den Funktionären in diesen Sekunden durch den Kopf ging: „Verdammt! Mit welchen Argumenten, sollen wir diesen Mann entlassen?“

Zuvor hatte Watzke sich noch zu einer Umarmung Tuchels hinreißen lassen, die etwas herzlicher wirkte als diese flüchtige Begegnung der beiden aus der Vorwoche. „Nachdem das beim letzten Mal handgestoppt und in alle Einzelheiten zerlegt wurde, haben wir uns heute Mühe gegeben“, scherzte Tuchel. Wie fast immer in diesem Machtspiel wirkte der Trainer wie der Souverän. Sportdirektor Michael Zorc und Watzke wollten im Stadion gar nicht sprechen, am Rande des Banketts in der Nacht erklärte der Geschäftsführer dann auf die Frage, wie es weiter gehe, ziemlich genervt: Das werde auf dem schon lange angekündigten Gespräch „in den nächsten Tagen“ geklärt werden. Ein Gespräch, das Tuchel als „ergebnisoffen“ bezeichnete, in dem die Trennung aber kaum noch zu verhindern sein wird.

Mehr Erleichterung als tiefes Glück

Wie ein giftiger Nebel lag dieses Thema über dem ganzen Wochenende. Der Halbfinal-Sieg in München hatte sich da noch ganz anders angefühlt, damals hatte die Mannschaft in einem Zustand süßer Euphorie in der Kabine getanzt. Nach dem Pokalsieg schlich Torhüter Roman Bürki ermattet durch die Interviewzone und erklärte, er sei „im Kopf richtig müde von der ganzen Saison“. Die Stimmung rund um die Dortmunder Mannschaft wirkte eher wie die Erleichterung am Ende eines glimpflich zu Ende gegangenen Horrorfilms als wie das tiefe Glück, die eine große Hollywood-Saga mit Happy End hinterlässt.

Marco Reus erzählte zwar, er freue sich „unmenschlich“ über den allerersten Titel seiner Karriere, persönlich hatte er aber nur wenig zu diesem Endspielsieg beigetragen und war verletzt ausgewechselt worden. „Ein bisschen Kreuzband“, lautete die deprimierende Selbstdiagnose. Und Nuri Sahin war tief traurig, weil er wenige Stunden vor der Partie mit einem Startelfeinsatz gerechnet hatte, dann aber nicht einmal in den Kader berufen wurde. „Ich möchte nicht mehr darüber reden, sonst – egal“, verbot er sich ehrliche Worte nach diesem merkwürdigen Abend.

Tuchel spricht von Vertrauen zwischen der Mannschaft und ihm

Extrovertiertere Typen wie Pierre-Emerick Aubameyang zelebrierten natürlich trotzdem die üblichen Rituale großer Sporterfolge, aber es war eine Freude ohne befreiende Kraft. „Akku leer, Flasche leer“, sagte Tuchel und bekräftigte noch einmal den Wunsch, seine Arbeit mit dieser Mannschaft fortzusetzen. „Ich habe einen Vertrag und möchte den erfüllen“, verkündete er.

Sein angeblich zerrüttetes Verhältnis zum Team sei jedenfalls kein Entlassungsgrund, führte er aus: „Wir haben jetzt alle unsere Ziele erreicht und eine ganz besondere Saison gekrönt. Ich glaube ganz fest daran, dass das nur geht, wenn die Mannschaft dem Trainer vertraut und der Trainer der Mannschaft.“ Diese Sätze klingen überzeugend, sind aber auch Teil einer Strategie im Konflikt mit der Klubführung. Schließlich ist absehbar, dass Watzke vorhat, genau solche Störungen mit den Spielern als zentralen Entlassungsgrund anzuführen.

Bürki: "Trainer werden an Titeln gemessen"

Und zumindest das Vertrauen des Trainers in Nuri Sahin scheint wirklich beschädigt zu sein. „Mich hat es sehr geschockt, ich verstehe es einfach nicht“, sagte Kapitän Marcel Schmelzer zur Nicht-Nominierung des Kollegen. „Wenn ein Spieler wie Julian Weigl ausfällt, dann ist der Einzige, der das mindestens genauso gut kann, Nuri Sahin.“ Auf der sensiblen Position vor der Abwehr spielte dann Matthias Ginter und hatte große Probleme. Mehrfach baute Tuchel sein Team deshalb um, wenn Frankfurt gewonnen hätte, wäre kaum eine Analyse dieser Partie ohne den Begriff „vercoacht“ ausgekommen. So sagte Torhüter Bürki: „Ich glaube, das Wichtigste sind Titel. Daran werden Trainer gemessen, und wir haben jetzt einen geholt. Er soll bleiben.“

Es sind genau solche Aussagen, die Watzke schmerzen, denn sie verstärken den Eindruck, der Geschäftsführer sei ein gekränkter Funktionär, der nicht in der Lage ist, seine persönliche Eitelkeit dem gemeinsamen Projekt unterzuordnen. Das ist vielleicht nicht ganz falsch, aber es ist Tuchel, der jede Gelegenheit nutzt, seinen Chef genauso aussehen zu lassen. Ein Versöhnungsangebot machte er auch im Moment des Erfolges nicht, sprach keinen Dank an die Klubführung aus, räumte keine eigenen Fehler in dem Konflikt ein, während Rauball und Watzke dem Trainer der eigenen Mannschaft keinen Pokal zu gönnen scheinen.

Statt diesen Erfolg als Chance zur Versöhnung zu begreifen, haben beide Seiten an einer neuerlichen Eskalation mitgewirkt. Bis Wochenmitte wird mit einer Entlassung Tuchels gerechnet.