Deutschlands Uwe Gensheimer. (dpa)

Dann brach er – beim Spielstand von 1:1 – für lange Zeit erst einmal zusammen. Und ein klein wenig auch unser Glauben an die schöne neue Medienwelt.

Weil in ihr ja alles gut werden sollte. Bis vergangene Woche hatte den Handball-Fans in Deutschland die totale Mattscheibe gedroht: TV-Sender und Rechtevermarkter hatten sich nicht einigen können, die WM-Mission des DHB-Teams schien ohne bewegte Livebilder aus Frankreich auskommen zu müssen. Bis die DKB, Sponsor sowohl der Bundesliga wie auch des Nationalteams, als Retter in der Not einsprang und die Rechte für die Übertragung auf ihrer Homepage erwarb. Frei zugänglich für jeden, der ein internetfähiges Endgerät sein eigen nennt. Also praktisch jeder.

Und es ließ sich tatsächlich prima an. Zwei Klicks – und ab 17.30 Uhr waren wir live in Rouen dabei. Sahen erst, wie der Hallensprecher beim Warm-up des Publikums alles gab. Hörten dann, wie die DHB-Spieler die Nationalhymne mitsangen (ja, liebe DFB-Nationalkicker, das geht). Das alles nur mit minimalen Aussetzern beim Ton und praktisch ruckfrei beim Bild, selbst nach dem Doppelkick hin zum Vollbild auf dem PC-Monitor. So würde sie also aussehen, unsere Handball-WM. Das war nicht nur besser als keine Bilder. Es war sogar ziemlich gut.

Das digitale Zeitalter erinnerte stark an das analoge

Bis dann ziemlich schnell gar nichts mehr ging. Wobei das digitale Zeitalter im Störungsfall ironischerweise stark an das analoge erinnerte: Wie einst nach Sendeschluss (nein, liebe Kinder, ihr könnt nicht wissen, was dieses Wort bedeutet) grisselte es nur noch auf dem Monitor, garniert mit dem Hinweis: „Dieser Livestream ist zu Ende. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit." Es sollte dann fast bis zur Halbzeit dauern, bis unsere Aufmerksamkeit auch wieder belohnt wurde.

Bis zum Abpfiff ging dann aber alles glatt. Diese Premiere eines deutschen WM-Spiels im Livestream, sie hatte noch Luft nach oben. Was aber ja irgendwie auch zum Auftritt des DHB-Teams passte. So weit wir das sehen konnten.